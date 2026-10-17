國合會30年 陳明祺：台灣是專業夥伴盼青年續參與援外

國合會30週年校園大使成果發表今天在台北舉行，外交部次長陳明祺致詞時表示，30年來，台灣從接受世界援助，逐步變成與世界分享經驗、提供專業技術協助的夥伴，這樣的援外合作精神需要年輕朋友持續參與。

國合會30週年校園大使成果發表今天在台北舉行，由6名自友邦史瓦帝尼與聖露西亞返國的青年大使分享第一線援外合作經驗，包含陳明祺、國合會副秘書長李志宏，以及聖露西亞駐台大使路易斯（RobertKennedy Lewis）出席。

陳明祺致詞時表示，校園大使在聖露西亞了解蔬果產銷、慢性病防治、數位科技培訓、地方產業輔導、華語教學等合作計畫，另外在史瓦帝尼，熟悉婦女創業、農漁業、技職教育、公共衛生、華語教育等合作計畫為當地帶來實質改變，除了見到不同國家風情與文化，更親身感受台灣運用自身經驗走進當地醫院、學校、農場，與友邦建立深厚連結。

他說，真正的國際合作不是分享經驗跟專業技術而已，重點是跟夥伴國家共同解決問題，「Taiwan CanHelp, Partners Can Lead.」，這也是國際合作有意義的地方，不是只有紙本協議，而是確實讓當地婦女改善家庭生計，使病患獲致更好照顧。

陳明祺指出，30年來，台灣已經從接受世界援助，逐步變成跟世界分享經驗、提供專業技術協助的夥伴，未來這樣的援外精神需要有更多年輕朋友持續參與；因此，今天的成果發表會不是句點、而是起點，未來外交部與國合會會持續鼓勵年輕朋友投入援外合作，同時也感謝校園大使此次勇敢探索世界，讓世界看見台灣。

李志宏表示，期盼校園大使回到校園後，能持續分享台灣在海外合作的效果，未來政府也會持續透過外交替代役、海外志工等鼓勵青年實地了解國際合作，甚至能把援外合作當作人生職業選項。

李志宏引用作家海明威的名言說，「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟著你，因為巴黎是一席流動的饗宴」，希望援外之行成為校園大使畢生難忘回憶。