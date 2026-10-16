115年公務人員傑出貢獻獎名單揭曉 6人、9組獲獎

銓敘部今天指出，民國115年公務人員傑出貢獻獎得獎名單出爐，由考試院邀請各領域專業富經驗人士組成評審委員會，選出6名得獎人與9組得獎團體，12月15日將舉辦公務人員傑出貢獻獎表揚大會，期盼藉此激勵全體公務人員見賢思齊。

銓敘部今天發布新聞稿指出，為讓更多表現優異的公務人員及團體獲得肯定，去年10月8日修正發布的公務人員激勵辦法，將總獎額調高以15名為原則，並取消團體獎額上限，因此今年全國各主管機關更踴躍推薦參選，合計推薦80名公務人員及76組團體參選，選出6名得獎人與9組得獎團體。

銓敘部說明，個人獎得獎人為交通部高速公路局第二新建工程分局主任工程司張震宇、台南市政府水利局主任秘書黃信銓、行政院公共工程委員會技監兼工程技術鑑定委員會執行秘書曾鈞敏、雲林縣環境保護局科長鄧雅謓、台北地方檢察署主任檢察官劉怡婷，以及內政部空中勤務總隊簡任技正劉鴻鈞。

團體獎的主管機關與得獎團體名稱分別為，交通部「新工北：國際新地標、台灣新名片、台灣的世界第一 淡江大橋」、花蓮縣政府「花蓮縣衛生局醫政科」、法務部「法務部調查局北機站緝毒組--阻絕毒品於境外之鋼鐵長城」、雲林縣政府「雲林縣政府智慧治理：創新釋放行政人力，實現AI公共治理」。

以及農業部、交通部「當國土綠網與鐵道網相遇-林業保育署與鐵道局跨域合作」、經濟部「中油Team台灣－化解能源危機，穩定油氣供應與民生」、衛生福利部「衛生福利部【一個不能少，缺「醫」不可】優化兒童醫療網」、審計部「審計部數位審計發展委員會」、環境部「環境部氣候變遷署」。

銓敘部表示，傑出個人獎及團體獎得獎者的具體事蹟，無論在永續國土、犯罪偵辦、交通建設、空中勤務、水利工程、資源循環、數位審計、能源韌性、災難醫療、毒品查緝、兒童醫療、生態保育、氣候變遷及AI公共治理等不同領域，均有極優異表現及貢獻，足為全體公務人員之優質表率。

銓敘部說明，考試院將於12月15日舉辦公務人員傑出貢獻獎表揚大會，除表彰得獎者的卓越貢獻外，更期盼藉此激勵全體公務人員見賢思齊，秉持積極主動、勇於承擔、創新求變的理念，在各工作領域持續精進，提供更優質的公共服務。