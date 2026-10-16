台中購物節暖身2天買氣衝！25萬張發票、登錄破1.1億元 帶動商圈與微型店家商機

暖身起跑2天衝破11億 。 圖／台中市政府經發局

買氣提前引爆！2026台中購物節14日起推出暖身登錄抽獎活動，短短2天消費登錄金額就突破1.1億元，累計發票張數突破25萬張，外籍人士參與涵蓋20個國家地區。其中微型店家所屬的「收據及傳統發票店家」登錄金額超過1,200萬元，佔總額10.9%；外縣市登錄也超過1,500萬元，鄰近的彰化縣以405萬元居冠。此外，餐飲業消費登錄金額突破1,000萬元，顯示台中購物節不僅帶動日常消費，更結合美食觀光吸引外地客群，讓消費效益深入基層店家、帶動「庶民消費」，進一步活絡全城商機。

經發局長張峯源表示，暖身活動短短2天就累積超過25萬張發票，代表消費登錄不僅有金額規模，也呈現頻繁、分散的消費特性，反映「購物節品牌」已深入基層生活，民眾透過日常採買、用餐及生活消費參與活動。今年超過1.5萬家「微型店家」推出近2萬項優惠，效果立竿見影，暖身2天就累積逾1,200萬元消費登錄，展現對非連鎖店家、傳統市場及基層商家的帶動效果。透過消費登錄抽獎及優惠機制，讓民眾日常採買、用餐及生活消費都能參與購物節，也讓不同規模的店家都有機會共享商機，擴大庶民經濟效益。

經發局說明，購物節暖身活動同步展現「觀光磁吸效應」，外縣市消費登錄金額突破1,500萬元，其中彰化縣405萬元最多、南投縣248萬元居次，高雄市則以123萬元排名第三，顯示台中購物節的消費吸引力已跨越縣市界線，將外地消費力轉化為在地商機。此外，全市20個行政區消費登錄金額均突破百萬元，消費熱度遍及山、海、屯及市區，促進區域商業活絡與均衡發展。

經發局補充，餐飲業消費登錄金額突破1,000萬元，凸顯台中購物節與美食經濟的強強聯手。台中美食選擇豐富，從米其林星級餐廳、特色料理、人氣小吃到巷弄美食，各具魅力，透過購物節帶動消費，進一步將城市美食吸引力轉化為餐飲業者的實際營收商機。國際參與方面，暖身活動短短2天就吸引來自20個國家的外籍人士參與，消費登錄金額達15萬元，其中以馬來西亞、香港及越南的參與情形較為踴躍，展現台中購物節兼具在地消費與國際吸引力。

經發局提醒，今年暖身活動自10月14日至23日止，民眾透過「台中通TCPASS」APP登錄消費發票或收據，每累積消費滿500元即可取得1張抽獎券，活動期間每日直播抽出好禮，總計推出8,000份獎項，包含超商禮券、人氣甜點兌換券及台中在地糕餅等，讓民眾在正式活動開跑前就能搶先參與抽獎、享受消費樂趣。

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