接見醫療奉獻獎得主 韓國瑜盼持續發揚人本精神

立法院長韓國瑜今天接見第36屆醫療奉獻獎得獎者表示，台灣醫療實力是國人健康保障，也是向世界展現良善與專業的重要力量，期許未來持續發揚台灣醫療專業與人本精神。

韓國瑜致詞時表示，上帝無法親自照顧到每一個人，但賜予台灣許多天使般的醫療工作者，在山邊、海角及各個角落，持續協助弱勢患者，投入專業、付出金錢與時間，甚至犧牲寶貴的青春，照亮各地需要幫助的生命，這份無私奉獻的愛，令人由衷感動。

韓國瑜指出，台灣醫療實力不僅是國人健康的重要保障，也是向世界展現台灣良善與專業的重要力量。盼台灣醫療技術能夠在國際上建立友誼、獲得肯定，期許未來持續發光發熱，持續發揚台灣醫療專業與人本精神。

特殊貢獻獎得主、花蓮慈濟醫院院長林欣榮代表全體得獎者致詞表示，自己長期在花蓮慈濟服務，深刻體會到雖然東部醫療資源匱乏，但團隊仍努力不懈的熱忱。這個獎項不僅是一份肯定，更是提醒醫療同業持續肩負守護全台民眾健康與推動醫療創新的重要使命。

同時身為厚生會再生醫療推動委員會主任委員，林欣榮期盼政府能再放寬臨床試驗法規，藉此加速台灣生技產業蓬勃發展。並感謝立法院及行政院大力促成通過再生醫療雙法，讓國內患者未來無需遠赴海外即可在台灣接受安全專業治療。

厚生會會長陳菁徽說，自己在評審階段審閱每個無私奉獻的故事時，內心受到深刻的感動，每個得獎者犧牲小我、深入偏鄉與監獄等角落的無私奉獻，未來自己也將對AI智慧醫療、應對社會少子化、高齡化等健康議題做更多努力，讓台灣醫療環境更無後顧之憂。

評委會主任委員黃榮村表示，本屆獎項主要分為個人和團體奉獻獎及貢獻獎兩大領域，另頒發個人特殊貢獻獎項，涵蓋醫師、護理師及醫療服務團隊等多種專業醫療人力的卓越付出。此外，評選範圍也包含不同的信仰體系，包括佛教、天主教與基督教等多元宗教團體的參與者，充分展現醫療關懷的無私與包容性。