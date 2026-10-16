接見醫療奉獻獎得主 賴總統：續推智慧醫療落實健康台灣

總統賴清德今天接見醫療奉獻獎得獎人，肯定得主長期堅守醫療崗位、守護民眾健康。他表示，得獎人不但是「地上的鹽、世上的光」，為健康台灣努力付出與奉獻，也是打造「山巔之城」的重要根基。政府將持續推動長照3.0及智慧醫療，落實健康台灣願景。

第36屆醫療奉獻獎得主日前揭曉，個人醫療奉獻獎得主8名，分別為郭約瑟、林啓禎、鄭宏熙、陳立愷、江紘宇、吳安綺、陳楷琳、吳榮州；特殊貢獻獎得主為花蓮慈濟醫院院長林欣榮，團體醫療奉獻獎為花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊，團體貢獻獎為天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會。

賴總統今天在總統府接見「第36屆醫療奉獻獎得獎人」，肯定大家秉持慈悲喜捨精神，為患者努力付出，展現台灣良善力量。

賴總統指出，團體醫療奉獻獎得主花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊，40年來建立原鄉整合照護模式，深入部落提供服務，強化長照與高齡照護，陪伴居民走過疾病、老化及災害等困境。

賴總統說，團體貢獻獎得主天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，長期深耕嘉義山區，建立偏鄉失智照護模式，首創偏鄉失能長者巡迴沐浴服務，並提供長者共餐服務。

談及特殊貢獻獎得主林欣榮醫師，賴總統表示，自己在醫學系求學時就聽過林欣榮大名。林欣榮長期投入神經外科及腦部研究，2002年建立全國首座腦神經功能修復研究中心，發展深部腦刺激技術、推動腦中風幹細胞治療，是台灣神經外科與腦庫發展先驅。

賴總統也一一介紹個人醫療奉獻獎得主，其中包括，郭約瑟長期深耕宜蘭醫療與社區照護，推動偏鄉醫療；林啓禎是台灣小兒骨科開創者，長年投入兒童骨科治療與人才培育，今天恰逢林啓禎生日，賴總統當場祝福他生日快樂；陳楷琳在南投偏鄉服務超過40年，投入921震災後偏鄉醫療重建及巡迴醫療。

賴總統表示，得獎人不但是地上的鹽、世上的光，為健康台灣努力付出與奉獻，也是打造山巔之城的重要根基，國家對他們的情操與熱誠充滿感謝。

賴總統指出，長照3.0已正式上路，持續擴大服務對象與項目，政府也將積極推動智慧醫療，提供民眾更先進服務，期待未來與所有得獎人繼續打拚，落實健康台灣願景。