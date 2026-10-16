慶祝建交43周年 聖克里斯多福駐台大使挺台參與國際組織

聖克里斯多福及尼維斯聯邦大使館今天在台北市慶祝聖克里斯多福及尼維斯聯邦獨立且與中華民國（台灣）建交43週年。駐台大使范東亞表示，台灣在醫療、教育等多領域都證明Taiwan can lead，國際組織應該要讓台灣獲得相關代表權。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦大使館今天舉辦的慶祝活動，邀請聖文森等駐台使節，以及外交部拉美司長韓志正等人與會。

范東亞（H.E. Ambassador Donya Lynex Francis）致詞時指出，聖克里斯多福及尼維斯聯邦在1983年9月19日升起了國旗，並唱響國歌「美麗之地」，標誌著西半球最小獨立國家的誕生，而台灣則是在聖克里斯多福及尼維斯聯邦獨立之初，就一路陪伴至今。

他說，聖克里斯多福及尼維斯聯邦正展望一個充滿無限機遇的未來，擁有共同的國家認同，並專注於糧食與水資源安全、再生能源及經濟發展等領域的韌性與永續性，而回顧過去、展望未來可以發現，國家面積大小並非阻礙，反倒會因團結有效發揮，「我們雖然體積小，但我們無所畏懼、充滿力量」。

范東亞表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦獨立後，持續與世界各地建立友誼與夥伴關係，而中華民國（台灣）與聖克里斯多福及尼維斯聯邦則是43年來始終相伴，擁有自由、民主與相互尊重的共同價值觀，持續成長。

他說，聖克里斯多福及尼維斯不斷在國際舞台持續為台灣發聲，且以此為榮，兩國並肩而立、共同工作、一起成長，台灣更是在醫療衛生、教育、農業、氣候行動或是婦女賦權領域等，都證明Taiwan can help，甚至是Taiwan can lead，因此聖克里斯多福及尼維斯將持續強烈呼籲，國際組織應該要讓台灣及2300萬民眾獲得相關代表權。

韓志正說，台灣是聖克里斯多福及尼維斯聯邦獨立後首個建立外交關係的國家，且至今都在許多領域緊密合作並且相互信任，也擁有共同的民主價值觀，展望未來，台灣將繼續作為值得信賴的朋友與夥伴，與聖克里斯多福及尼維斯聯邦站在一起，共同為兩國創造更多機遇。