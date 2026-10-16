賴總統探望百歲人瑞 親送金鎖片祝福健康長壽

重陽節將屆，總統賴清德今天上午前往宜蘭探望百歲人瑞廖鍾毓及簡林金桂，親自為兩位長輩配戴金鎖片，祝福健康長壽、闔家平安，並關心長輩日常生活及健康狀況，現場互動溫馨。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統首先前往廖鍾毓家中，與同為台灣大學校友的廖鍾毓親切話家常，關心日常消遣與運動習慣。

賴總統肯定廖鍾毓長年維持閱讀習慣，並以自身專業貢獻社會。他也談到，近年台灣經濟發展進步，政府將持續照顧人民，透過中央與地方合作，讓人民過得更幸福。

廖鍾毓也關心賴總統健康，叮囑總統多保重身體，互動輕鬆溫馨。

隨後，賴總統前往探視簡林金桂，關心其生活起居及健康狀況，並與簡林金桂及親友話家常。

賴總統表示，簡林金桂為生活及家庭努力打拚，長年維持良好生活習慣，是健康長壽的典範。

賴總統分別致贈兩位百歲人瑞禮盒及金鎖片，並親自為長輩配戴金鎖片，祝福福壽延年、身體安康。