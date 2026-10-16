反對老人健保免費 石崇良：沒白吃午餐 費用轉嫁繳稅家庭1年多付8千

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，力拚三讀。對此，衛福部長石崇良表示，「天下沒有白吃的午餐」，這些費用必定要轉嫁由其他人負擔，轉到繳稅家庭，「一個家庭一年就要多付8000多塊。」

石崇良今上午受訪表示，健保精神就是互助互利、量能付費，「有能者多付一些，來幫助需要的人」，若採用身分別的方式補助保費或相關費用支出，「天下沒有白吃的午餐」，這些費用必定要轉嫁由其他人負擔。

石崇良表示，如果費用轉嫁到15歲至64歲的健保付費者，「每一個人一年就要多付3000多塊」；如果以稅收支應，轉到繳稅的家庭，「一個家庭一年就要多付8000多塊」。

石崇良說，這只是費用的轉移，仍要回到健保基本精神，「量能負擔、互助互利」的角度來思考。