公共藝術定義擴大 舞蹈、燈光表演均入列

公共藝術預算近年暴增，公共藝術定義隨文化藝術獎助及促進條例施行細則去年修法，首次跳脫平面或立體藝術創作，改為「以公共性為核心」的藝術創作或方案。不少公共藝術相關委員則早引導官方擺脫窠臼，發展各種可能。

台大城鄉所副教授康旻杰身為林口世大運社宅公共藝術執行小組委員，在民國一○八年就打破期程限制，做出九年規畫，讓策展單位發展出影像裝置、藝術行動等多元陪伴居民形式。他也極力鬆綁基地限定規定，讓早年挖雪隧遭活埋的隧道鑽掘機TBM，變身國道蘇澳休息站的公共藝術，還榮獲公共藝術獎。

預算遽增，康旻杰看來也能為更多機構挹注預算、發展新計畫。如苗栗苑裡歷史建築市場日前修復，公共藝術廣含指標系統、燈光及落成典禮表演；台電則在做公共藝術出名外，還辦展、收購張立人名作「戰鬥之城」等藝術品。中油則擬發展類似國藝會機制的平台。

台電除做公共藝術出名外，還收購張立人名作「戰鬥之城」的模型等藝術品。記者何定照／攝影

公共藝術委員郭瓊瑩早早運用公共藝術發展各種可能，如將台北抽水站公共藝術做到周遭道路社區綠化；推動水利署新虎尾溪再生水庫等公共藝術做環境乃至海洋教育。

「機關長官很關鍵，看他們願不願意聽委員建議。」郭瓊瑩說，像淡江大橋的公共藝術，廣含燈光、田野調查、通車晚會雲門舞集表演等，都顯示公共藝術範圍之寬廣。