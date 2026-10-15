政院拚2035年達「失智友善台灣888」 首納未滿50歲年輕型失智者照護

行政院會今天通過失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0，目標在2035年達成「失智友善台灣888」願景，即失智精準診斷率達8成、失智服務涵蓋率達8成及特定機關或場域人員之失智識能率達8成，也首度將未滿50歲年輕型失智且失能者納入延緩病程範圍。

行政院長卓榮泰指出，根據衛福部推估，我國今年將有近40萬的失智症人口，為提升失智友善指標，全方位落實失智防治照護與支持，衛福部已將失智症防治照護納入長照3.0，並於今年6月函頒失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0。

卓榮泰說明，新方案著重全齡、全病程、全支持，特別納入年輕型失智者照護，將長照服務人數提升至42萬人，並升級失智友善環境，並以前端預防、精準診斷、量能提升及權益保障4大方向精進，結合12個部會，推動21項行動方案。

他請衛福部強化跨部會協調，促進公私協力，及早達成失智友善台灣888願景，也就是失智精準診斷率達8成、失智服務涵蓋率達8成及特定機關或場域人員之失智識能率達8成。

卓榮泰會中責成衛福部在推動失智症各項防治工作時，應特別重視健康促進、風險預防與早期自我檢視的前端預防，並給予必要的心理諮商及醫療診斷服務，落實對失智者人身安全、權益及尊嚴的保障，有效減輕家庭照顧者的身心與經濟負擔。

衛福部次長呂建德補充指出，確實觀察到失智年齡下修的情形，衛福部跟勞動部會協助年輕失智者的相關工作調整；根據流行病學調查，目前年輕失智每年約有1萬人，高齡失智者約為40萬人。