總統府17日開放參觀 安排客家民謠樂團、吳永吉演出

總統府今天表示，總統府將於17日上午9時至下午4時開放民眾參觀，除開放大禮堂、府前廣場及多項展覽空間外，當天也安排現代客家民謠樂團「好日HoNi」及董事長樂團主唱吳永吉現場演出，歡迎民眾參觀。

總統府今天透過新聞稿表示，當天開放區域包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場、南苑、北苑、郵局及紀念品中心等。

其中，1樓展場包括「民主方舟：臺灣永續前行」常設展、「vol. 3科幻篇：對話框裡的未來」漫畫特展，以及總統直選30週年「1996.03.23－時代的分水嶺」系列特展。

總統府指出，當天上午10時至11時，由現代客家民謠樂團「好日HoNi」在大禮堂演出；下午2時至3時，則由董事長樂團主唱吉董「吳永吉Kiat Táng」帶來現場音樂表演。

總統府提醒，參觀民眾須由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊，接受安全檢查後，再由正大門進入。攝錄影機及大型背包不得攜入，手提包不在此限，現場備有置物櫃供民眾使用。

民眾可攜帶照相機或手機入府拍照，但應避免影響其他民眾參觀。相關參觀及預約資訊，可至總統府官網查詢。