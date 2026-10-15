助台中「黑手品牌」走向國際！中市府攜手逢甲大學推外貿拓銷講座　助特定工廠搶攻海外商機

協助台中製造業從「合法化」邁向「轉型升級」，讓在地黑手品牌走向國際！市府經濟發展局攜手逢甲大學辦理「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」，第二場將於10月21日登場，以「隱形冠軍的國際化之路：藉由國際專業參展提高黑手品牌知名度論壇」為主題，邀集外貿、產業及永續領域專家，分享國際參展、品牌行銷、AI應用及永續創新等實務經驗，協助特定工廠提升品牌能見度、拓展海外市場，掌握國際商機，即日起開放線上報名。

經發局表示，面對全球市場競爭及產業轉型趨勢，企業除持續精進製造技術，也須強化國際行銷、人才培育及數位應用能力。市府持續推動特定工廠合法化，並透過專業輔導及產業交流，協助業者從既有製造優勢出發，逐步提升品牌價值與國際競爭力，讓台中優質製造實力被更多海外市場看見。

經發局說明，此次講座邀請外貿協會培訓中心主任張揚鴻，分享國際人才培育及AI應用，協助企業提升營運效能；水木集團常務董事王淑嫻則聚焦國際參展及品牌拓銷，分享如何透過專業展會提升市場能見度；台灣永續能源研究基金會秘書長郭財吉將從永續創新切入，探討企業如何將永續理念融入品牌經營，強化國際競爭優勢。此外，綜合座談也邀請味榮食品工業股份有限公司總經理許立昇，分享品牌經營、產品創新及海外市場拓展的實務經驗，促進產業交流。

經發局進一步表示，此次講座將於10月21日在逢甲大學學思樓2樓第九國際會議廳舉行，後續還將辦理2場淨零及外貿拓銷講座，以及為期3天的「產業轉型與智慧應用」課程，持續提供淨零減碳、綠色供應鏈、外貿拓銷及智慧應用等專業資訊，協助特定工廠掌握產業趨勢，提升轉型升級量能。

經發局強調，台中製造業具備深厚技術實力，市府將持續結合產官學資源，協助特定工廠強化品牌經營、拓展國際市場，讓「台中製造」成為更具競爭力的產業品牌。此次講座已開放線上報名，歡迎特定工廠業者、產業公協會及有興趣的企業踴躍參與，報名網址：https://forms.gle/JHBjcAQot9cX9inDA 。

▲經發局攜手逢甲大學辦理「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」第二場將於10月21日登場。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

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