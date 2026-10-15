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內政部：116年目標40萬防災士 擴大防救災量能
為持續擴大全民防救災與自主應變量能，內政部今天指出，今年全國防災士培訓將以達成20萬名為目標，明年將朝向40萬名防災士目標。內政部長劉世芳表示，內政部以身作則，未來包含內政部所屬機關，每一位內政部員工都會接受防災士訓練。
內政部下午舉行部務會報後記者會，由政務次長馬士元主持，說明國慶大會防災士遊行成果，並轉述劉世芳在會議的裁示。
劉世芳表示，這次國慶大會結合5大梯隊逾2500名防災士參與遊行展演，成功展現各界長期投入公益服務及防救災工作的能量，並彰顯政府與民間攜手推動全民防災的政策成果，今年全國防災士培訓人數將以穩健達成20萬名為階段性目標，為持續擴大全民防救災與自主應變量能，明年將朝向40萬名防災士大關邁進。
劉世芳指出，內政部將與中華民國老人福利推動聯盟、主婦聯盟未來共同製作對於高齡民眾的防災士手冊。
針對明年預計新增20萬名防災士來源，馬士元說明，內政部涵蓋許多所屬單位，再加上警消等單位，人數眾多，劉世芳要求內政部的系統都要參與防災士培訓，而40萬名防災士來源不僅限於內政部，因為這幾年防災士培訓包含替代役、國軍以及民間人士，以及目前推動的公寓大廈管委會成員、民生相關企業，所以明年新增20萬名防災士，會來自不同行業和領域。
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