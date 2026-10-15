政院推防制照護方案 拚2035年失智友善台灣888達標

行政院今天通過衛福部所提「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」報告，目標2035年達標「失智友善台灣888」，包含失智精準診斷率達8成、失智服務涵蓋率達8成、特定機關或場域人員的失智識能率達8成，並首度將未滿50歲年輕型失智且失能者納入延緩病程範圍。

衛福部2013年起推動失智症防治照護政策綱領，至今投入超過新台幣500億元，並於2025年達成「失智友善台灣777」目標，也就是失智症人口7成以上獲得診斷及服務、失智症家庭照顧者7成以上獲得支持與服務、7%的民眾對失智症有正確認識及友善態度。

衛福部在行政院會報告「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」，透過「全齡、全病程、全支持」3面向，及早介入延緩病程、完善家庭社會經濟支持，同時升級失智友善環境，目標今年起至2035年達標「失智友善台灣888」。

根據衛福部報告，及早介入延緩病程部分，將納入未滿50歲年輕型失智且失能者，且為落實尊嚴善終，將努力提升當年度個案簽署預立醫療決定與安寧緩和意願比率至2%及4%，同時研議擴大免費預立醫療照護諮商（ACP）服務對象。

衛福部次長呂建德在院會後記者會時表示，確實觀察到失智年齡下修的情形，衛福部跟勞動部也會協助年輕失智者的相關工作調整。衛福部補充，根據流行病學調查，目前年輕失智每年約有1萬人，高齡失智者約為40萬人。

另外，完善家庭社會經濟支持部分，衛福部預計2035年達成失智共照中心153處、失智據點628處、家庭照顧者共融據點200處、失智照顧專區4000床、入住機構（含團體家屋）達1萬2000人，總計長照服務人數達42萬人，且透過就業與職務再設計，累計協助至少665人。

衛福部也預計升級失智友善環境，包含提出公共場域指引，以及全民失智識能率提升至17%以上、友善鄉鎮市區達79%、友善組織新增累計超過3.1萬家、友善天使每年新增6萬人，以及安養信託每年新增5000人，與協尋尋獲率保持9成以上。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰會中要求，衛福部在推動失智症各項防治工作時，應特別重視健康促進、風險預防與早期自我檢視的前端預防，並給予必要的心理諮商及醫療診斷服務，落實對失智者人身安全、權益及尊嚴的保障，有效減輕家庭照顧者的身心與經濟負擔。