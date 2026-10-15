王婉諭指不適任教練查詢區有漏 籲推兒少工作證

運動部針對不適任教練設置查詢系統，時代力量主席王婉諭今天指出，有22名涉及性侵、猥褻與暴力的不適任教練並未納入名單，其中有19人涉及兒少性犯罪，要求運動部長李洋串接教育部、衛福部與司法院等跨部會資料庫，同時呼籲推動真的兒少工作證制度。

時代力量今天透過新聞稿指出，經查核目前公告135位不適任教練的官方清單中，發現有22人未被列入，其中有19人涉及兒少性犯罪、1人性騷擾成年學員、2人犯下傷害罪，其中1人甚至導致學童死亡。

王婉諭表示，相信運動部並非刻意包庇，但名單收錄標準、更新頻率與資訊揭露程度長期缺乏明確的法律依據，導致系統嚴重漏接，呼籲李洋應盡速與司法院、法務部等單位勾稽系統，補齊資訊缺口。

針對今天在立法院開始審查的國民體育法修正草案，王婉諭表示，肯定草案將性侵害判決確定等情形列為教練的消極資格，終身不得申請檢定並建立查詢系統，但目前的修法仍不足，若缺乏積極的查證機制，這些不適任教練一旦轉往民間機構任教，家長仍難以察覺。

王婉諭認為，立法院應推動「真正」的兒少工作證制度，從源頭為家長把關。另外，在官方系統完善之前，時代力量團隊已建置民間版的不適任教練查詢系統，將官方遺漏黑名單全數補齊。