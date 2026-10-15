聽新聞
0:00 / 0:00
王婉諭指不適任教練查詢區有漏 籲推兒少工作證
運動部針對不適任教練設置查詢系統，時代力量主席王婉諭今天指出，有22名涉及性侵、猥褻與暴力的不適任教練並未納入名單，其中有19人涉及兒少性犯罪，要求運動部長李洋串接教育部、衛福部與司法院等跨部會資料庫，同時呼籲推動真的兒少工作證制度。
時代力量今天透過新聞稿指出，經查核目前公告135位不適任教練的官方清單中，發現有22人未被列入，其中有19人涉及兒少性犯罪、1人性騷擾成年學員、2人犯下傷害罪，其中1人甚至導致學童死亡。
王婉諭表示，相信運動部並非刻意包庇，但名單收錄標準、更新頻率與資訊揭露程度長期缺乏明確的法律依據，導致系統嚴重漏接，呼籲李洋應盡速與司法院、法務部等單位勾稽系統，補齊資訊缺口。
針對今天在立法院開始審查的國民體育法修正草案，王婉諭表示，肯定草案將性侵害判決確定等情形列為教練的消極資格，終身不得申請檢定並建立查詢系統，但目前的修法仍不足，若缺乏積極的查證機制，這些不適任教練一旦轉往民間機構任教，家長仍難以察覺。
王婉諭認為，立法院應推動「真正」的兒少工作證制度，從源頭為家長把關。另外，在官方系統完善之前，時代力量團隊已建置民間版的不適任教練查詢系統，將官方遺漏黑名單全數補齊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。