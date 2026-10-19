做種樹的人！張麗善推9+1園區促轉型 跨域治水、深耕智慧醫療
曾長年面臨人口外流、高齡化與醫療資源不均的雲林縣，近年展現跨域轉型的堅韌實力。雲林縣長張麗善日前在「農業大縣智慧治理論壇」中表示，身為土生土長的雲林人，絕不能讓家鄉發展受限於單一農業。她期許團隊扮演「為雲林種樹的人」，克服繁瑣法規全力推動「農工商科技並進」，誓言帶領雲林實現「脫胎換骨」與「脫離貧窮」的兩大治理願景。
布局9+1產業園區引資兩千億 麥寮深水港動土拚經濟
張麗善指出，為讓青年留鄉成家，縣府擘劃「9+1產業園區」，古坑產業加值園區已動工招商，斗六電動車、斗南冷鏈、大北港科技及麥寮綠色科技等園區亦積極推進；水深24米、可供30萬噸巨輪吞吐的麥寮工商綜合港也已動土。近年全縣招商逾3,069億元，半導體大廠矽品進駐動工更將創造近5,000個就業機會，帶動全縣家戶所得躍升至114萬元、平均薪資達67.3萬元蟬聯中部之冠。此外，縣府活化閒置數十年的斗六糖廠與北港1911好庫園區，推動「香客轉遊客」促進地方創生。
在民生守護上，則兼顧環境與人本關懷。針對困擾沿海居民數十年的濁水溪風飛沙，縣府引水打井栽種馬鞍藤、利用廢棄牡蠣殼粉定沙並以無人機噴灑生物膠，將四級揚塵日從一年59天驟降至2天。偏鄉長輩則配戴「天倫D+安心手錶」，於疫情期間連動GPS與血氧異常即時出動救護車；低窪區廣設淹水感測器預警拉線，更自籌經費培訓全縣20鄉鎮警消取得高級救護員（EMT-P）證照，全面築牢防線。
李鴻源建言總合治水循環生態 馬惠明深化急重症偏鄉聯防
論壇與談人、前內政部長兼雲林縣政顧問李鴻源肯定縣府治水治砂成效，並建言未來應邁向「總合治水」，將低窪地區與滯洪空間整合成兼具景觀與固碳的人工濕地，甚至導入黑水虻將廚餘及農業廢棄物轉化為高蛋白飼料與肥料，打造低碳循環模式。
台大醫院雲林分院院長馬惠明則就智慧醫療與公私聯防進行分享。他表示雲林分院升格準醫學中心後，透過推動「安心雲林e院聯防」串聯跨院遠距醫療；與雲林縣消防局聯手建立醫消聯防救援系統，推動「院前超音波」，由高級救護技術員使用手持式超音波掃描、醫師遠端判讀重大創傷，並積極研發無人機緊急運血，為偏鄉急重症患者爭取黃金搶救時間。張縣長表示，在公私緊密聯防下，全縣到院前心肺功能停止（OHCA）存活率已自7%大幅提升至23%，將昔日醫療沙漠化為守護綠洲。
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