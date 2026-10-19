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科技走進田間！張麗善推智慧農畜與品牌化 翻轉雲林

文／ 雲林縣政府 提供

雲林縣是全台灣最重要的糧倉與廚房，但長年以來，在地農民往往受限於氣候風險與產銷失衡，只能拿著鋤頭辛勤「看天吃飯」。雲林縣長張麗善日前在「農業大縣智慧治理論壇」中表示，「雲林農業的未來在青年農民身上，農業的希望在科技」。面對極端氣候與國際貿易情勢的衝擊，農業大縣唯有結合智慧科技全面升級，才能保障農友收益並邁向永續生存。

雲林縣長張麗善在「農業大縣智慧治理論壇」中表示，「雲林農業的未來在青農，農業的希望在科技」，希望藉由科技降低勞力負擔、提升經營效率，讓更多青年願意返鄉投入農業，持續為農業大縣累積轉型韌性。 圖／雲林縣政府 提供
雲林縣長張麗善在「農業大縣智慧治理論壇」中表示，「雲林農業的未來在青農，農業的希望在科技」，希望藉由科技降低勞力負擔、提升經營效率，讓更多青年願意返鄉投入農業，持續為農業大縣累積轉型韌性。 圖／雲林縣政府 提供

智慧科技導入農畜 大數據平台化解產銷失衡

張麗善指出，近年縣府積極輔導青年農民結合科技，雲林在全國十大神農獎中一舉囊括三席及一位模範農民，獲獎數高居全台之冠。例如養鵝青農「向天歌」蔡英地導入熱感應儀監測體溫防杜禽流感，更運用智慧光環境調控打破產蛋季節限制，讓鵝隻全年穩定產蛋、避免旺季崩盤；在酪農業方面，引進推料掃地機器人與配戴智慧頸圈全天候監測牛隻健康與發情。此外，全台唯一的疫苗雞胚蛋培育基地「保富潔淨農場」也座落雲林。

為根本解決搶種導致「內部互打」的困境，縣府推動「雲林農情通APP」。農民動手耕種前，系統便能示警全縣已登記種植面積，並彙整全台批發市場行情與一至四小時淹水預警圖資，協助農民做出最適決策。同時，縣府創辦「智慧農業大學」已培育逾五百位學員，並於土庫越港國小智慧教育中心推廣食農教育，成立十種農產組成的「食農天團」與「農業博士」互動科技，向下扎根。在產銷端更全力推動六級產業化與「雲林良品」認證，不僅遠銷日韓、星馬與中東杜拜，更連續六年未曾間斷獲選為金馬獎指定伴手禮，成功將古坑咖啡、土雞粥與履歷花生推向國際。

農場晃晃負責人陳柏吟在「農業大縣智慧治理論壇」中表示，透過智慧設備、品牌經營及循環利用，不僅改善農場工作方式，也讓原本容易被浪費的農業剩餘物重新產生價值。 圖／雲林縣政府 提供
農場晃晃負責人陳柏吟在「農業大縣智慧治理論壇」中表示，透過智慧設備、品牌經營及循環利用，不僅改善農場工作方式，也讓原本容易被浪費的農業剩餘物重新產生價值。 圖／雲林縣政府 提供

陳柏吟智慧養殖解缺工 農業剩餘物全面循環再生

論壇與談人、農場晃晃負責人陳柏吟在會中呼應張縣長的科技與永續理念。她分享，自己十二年前賣掉在美國的餐飲事業返鄉投入養豬，面對農村缺工與傳統設備老舊，陸續為畜牧場導入溫控、自動投料、沖洗及遠端監控系統。如今巡場人員只需拿著手機便能全面掌握狀況並啟動投料與沖洗，大幅省時省力。

陳柏吟更強調「循環農業」延伸產業價值的重要性。農場晃晃將規格外的地瓜、紅蘿蔔、甘蔗副產物與酒糟轉化為動物飼料，豬糞尿經專業處理後成為田間優質肥料，肉品加工邊角料則進一步開發為寵物食品。她認為農業資源非常有限，唯有透過智慧設備與循環利用，才能讓原本容易被浪費的剩餘物重獲經濟價值，與縣府攜手展現智慧農牧的新可能。

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