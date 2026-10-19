農業大縣智慧治理論壇／張麗善跨界對談產官學 智慧治理開創永續新典範

雲林縣政府舉辦「農業大縣智慧治理論壇」，聯合報總編輯王茂臻（右起）、雲林縣政顧問李鴻源、雲林縣長張麗善、農場晃晃負責人陳柏吟、台大醫院雲林分院院長馬惠明一同合影。 圖／雲林縣政府 提供

極端氣候、農業缺工、人口高齡化及城鄉資源落差，正同時考驗農業大縣的治理能力。雲林縣政府日前舉辦「農業大縣智慧治理論壇」，由聯合報總編輯王茂臻主持，邀集雲林縣長張麗善、台大醫院雲林分院院長馬惠明、雲林縣政顧問李鴻源及農場晃晃負責人陳柏吟展開跨界與談，從農業生產、智慧醫療、水資源及循環經濟等面向，分享科技如何導入第一線，為地方發展尋找新的解方。

張麗善大數據翻轉糧倉 智慧城市屢獲國際肯定

雲林縣長張麗善指出，雲林長年面臨天然條件限制，但縣府堅定透過智慧治理重塑地方體質。在農業生產端，全面導入「智耕雲」系統監測土壤與氣象數據，並配合「雲林農情通」整合全台批發市場價格與產銷預警，有效避免農民盲目搶種造成價格崩跌；更結合智慧養殖、自動化設備與完整冷鏈物流，讓全縣農業產值自她上任時的769億元大幅成長至948億元。「雲林良品」在地品牌不僅打入全台逾萬處通路，更持續遠征日、韓、星、馬及中東等海外市場。

張麗善表示，雲林已自2022年起連續五年蟬聯「智慧城市創新應用獎」，今年更以全台唯一代表獲選ICF全球Top 7、取得完整智慧城市社群認證，成為全台第二座獲此殊榮的城市。縣府團隊累計斬獲超過一千四百座海內外獎項，用具體實績徹底撕下外界對雲林傳統偏鄉的刻板標籤。

李鴻源倡總合治水循環生態 馬惠明深耕院前醫療聯防

論壇與談專家亦分別就環境韌性、醫療平權與綠色經濟提出深刻建言。前內政部長、雲林縣政顧問李鴻源指出，面對地層下陷與極端淹水挑戰，治水不能僅依賴堤防、抽水站等單一工程思維，必須走向「總合治水」。他建議將滯洪空間與低窪地區轉化為兼具景觀生活與固碳效益的人工濕地；在循環經濟上，李鴻源倡議導入黑水虻設備處理廚餘及農業有機廢棄物，將蟲體轉化為高蛋白動物飼料、殘餘物化為天然肥料，由政府盤點、大學提供技術並由企業認養設備，將治水、環保與產業串聯成低碳循環模式。

台大醫院雲林分院院長馬惠明則分享智慧醫療跨越地理距離的具體實踐。雲林分院正式升格為準醫學中心後，持續朝「嘉南平原醫療燈塔」邁進。透過推動「安心雲林e院聯防」串聯跨院遠距醫療與偏鄉兒童重症共照網；更讓科技走出醫院，與雲林縣消防局合作推動「院前超音波」，由救護車高級救護技術員即時掃描、醫師遠距判讀重大創傷，並積極研發無人機緊急運送血液，為偏鄉急重症患者爭取關鍵的黃金搶救時間。

陳柏吟智慧畜牧抗缺工 農業剩餘物全面循環再生

農場晃晃負責人陳柏吟則代表青年農民分享轉型歷程。她表示，十二年前自美返鄉投入養豬，面對設備老舊與農村嚴重缺工，陸續為畜牧場導入溫控、自動投料、沖洗與遠端監控系統，如今工作人員透過手機即可完成巡場與投料沖洗作業。陳柏吟更落實循環農業，將規格外的地瓜、紅蘿蔔、甘蔗副產物及酒糟轉化為動物飼料，畜禽排泄物處理後成為農田優質肥料，肉品邊角料則進一步開發為寵物食品，讓農業剩餘物化為高價值經濟資源。

雲林縣長張麗善強調，雲林近年全面展現數位治理的扎實成果，成功將數位科技轉化為實質的地方韌性，樹立了科技兼具永續包容的宜居新典範。 圖／雲林縣政府 提供

縣長張麗善在結語中強調，雲林近年全面展現數位治理的扎實成果，從田間大數據監測、到院前智慧急救聯防，到跨領域的水環境與循環產業鏈結，雲林已成功將數位科技轉化為實質的地方韌性。這套智慧治理模式不僅證明了農業大縣具備高度的轉型競爭力，更為非直轄城市樹立了科技兼具永續包容的宜居新典範。

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