超馬好手陳彥博帶爸媽挑戰路跑 60歲運動不嫌晚、定期健檢更重要

極地超級馬拉松選手陳彥博今（15）出席衛福部國健署成人預防保健記者會，分享自己的運動經驗。經常挑戰體能極限的他，近年也開始帶著60多歲的爸媽一起跑步。他分享，去年曾陪爸爸完成5公里的路跑賽，今年10 月底還計畫帶媽媽參加6公里的華航馬拉松夜跑。他笑說，目前正循序漸進地帶著爸媽一步步建立規律的運動習慣。

不催爸媽運動 用陪伴打動他們

陳彥博說，爸媽原本沒有運動習慣，頂多倒垃圾時順便散步。為了鼓勵父母，他不會嫌爸爸肚子大，也不會一直強調健康的重要，而是告訴他們：「跟你們相處的時間慢慢在減少，希望你們可以注意自己的身體健康，以後還能一起去更多地方玩。」這番話讓爸爸相當感動，不僅減少抽菸，也開始注意飲食。

陳彥博每周一、四帶領跑步俱樂部學員運動，爸媽也曾加入。俱樂部學員年齡從30多歲到60多歲都有，近年5、60歲以上的學員有增加趨勢，有人為了健康而跑，也有人希望挑戰世界六大馬拉松。

熟齡跑步先練肌力 別一開始就衝刺

60多歲還適合跑步嗎？陳彥博認為，年齡不是限制，關鍵是循序漸進。他觀察日本有不少高齡跑者，甚至有70多歲長者挑戰數百公里賽事，年紀越大反而越應該保持活動。

不過，他提醒，熟齡族應先提升肌力與心肺功能，保護關節，再逐步增加跑步強度。初學者可從每周3至4次、每次20分鐘快走開始，運動強度先抓自覺能力的五、六成，也就是微喘、保留一半體力，不要一開始就全力衝刺。

年輕跑者猝逝 提醒有運動也要健檢

談到日前一名25歲馬拉松選手猝逝，陳彥博表示，運動風險涉及多種因素，不能單憑個案判斷原因，但即使平常有訓練，也應定期健檢，了解自己的身體狀況。

陳彥博此次擔任國健署「成健大使」，呼籲民眾善用公費成人預防保健服務。國健署自去年起將服務年齡下修至30歲，30至39歲民眾每5年可免費檢查一次。去年約35.5萬名30至39歲受檢者中，30.8%至少有一項血壓、血糖或血脂相關指標異常，提醒民眾別以為年輕、常運動就不需要健檢。