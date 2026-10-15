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史瓦帝尼國王訪北醫附醫 驚豔中西醫整合服務 台灣智慧醫療將輸出非洲

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（中）偕同王妃祖瑪（右二）日前赴北醫附醫參訪。圖／北醫附醫提供
史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（中）偕同王妃祖瑪（右二）日前赴北醫附醫參訪。圖／北醫附醫提供

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）偕同王妃祖瑪（Inkhosikati Make Zuma）日前受邀來台，參與國慶典禮，並進行國是訪問，於訪台期間，特地至台北醫學大學附設醫院參訪交流，而未來北醫附醫也允諾將運用台灣智慧醫療的創新，將其成果在史瓦帝尼落地應用。

恩史瓦帝三世日前赴北醫附醫參訪，高度肯定北醫附醫的醫療檢查設備、醫療科技、臨床醫療的專業能力，其中，北醫附醫的整合中西醫醫療服務模式，讓恩史瓦帝三世留下深刻的印象。

北醫附醫院長施俊明表示，北醫體系自2009年起投入史瓦帝尼醫療服務，17年來，合作範疇已從臨床診療逐步拓展至醫事人才培育及醫療制度建構，協助當地強化專業訓練與醫療體系發展。迄今累計醫療服務超過22萬人次，教學與訓練服務逾5萬人次，透過長期駐地服務與專業經驗傳承，持續提升當地醫療量能。

北醫附醫副院長王偉表示，近年北醫體系更將智慧醫療成果推展至史瓦帝尼，臺北醫學大學打造的TAIP-X智慧醫療平台已導入曼齊尼政府醫院，協助當地從傳統紙本作業逐步轉型為數位化門診服務，透過醫療資訊整合與流程優化，提升服務效率，也讓台灣智慧醫療的創新成果在海外臨床場域落地應用。

北醫附醫及當地醫療團共同開設遠距門診，服務科別包含兒科、血液腫瘤科、內分泌科、風濕免疫科、腎臟內科及皮膚科等專科服務，透過臺灣專科醫師與史國住院醫師進行即時病例討論及臨床諮詢，除了提升當地專科醫療服務量能外，更將專科臨床思維與診療技術導入當地醫療體系，強化當地醫事人才能力。

施俊明說，未來北醫附醫將持續發揮臨床醫療與智慧科技優勢，深化與史瓦帝尼的醫療合作，透過專業交流與人才培育，協助當地提升醫療照護量能，讓台灣醫療專業持續在國際舞臺發揮影響力。

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（左）日前赴北醫附醫參訪，由北醫附醫院長施俊明（右）接待。圖／北醫附醫提供
史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（左）日前赴北醫附醫參訪，由北醫附醫院長施俊明（右）接待。圖／北醫附醫提供

史瓦帝尼 國王 北醫

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