2歲以上幼兒園沒強制裝監視器 議員徐立信與受虐兒家長17日上凱道

為了阻止兒虐和幼兒園不當對待，台北市議員徐立信與受虐兒家長自救會17日在凱達格蘭大道發起「反虐童」集會，北市警方今天公布交管圖，呼籲用路人改道。徐立信表示，現行法律在幼兒保護機制上存在漏洞，2至6歲幼兒園的監視器設置與影像保存缺乏明確法規，導致家長在舉證與追查真相時面臨困難，呼籲政府儘速修法，建構完善的安全防護網。

徐立信表示，監視器畫面是釐清虐兒真相與保全證據，然而現行法規並未規定2歲以上幼兒園須設置監視器，更未明確規範錄影畫面須保存至少30天，常發生家長質疑園方不當對待時，沒有畫面可釐清。

集會訴求包括，完善2歲以上幼兒教保場所監視錄影設備的法律依據，明定設置、保存、調閱及影像管理規範，建立地方政府依法稽查及監督機制，發生疑似不當對待事件時能依法保全影像、釐清事實，同時保障幼兒隱私及教保人員權益。

為了讓政府聽見受虐兒家長的心聲，徐立信與受虐兒家長自救會發起凱道「反虐童！護孩子！」集會，活動預計17日下午3點30分集合、下午4點正式開始。

北市警中正一分局指出，針對17日凱道「反兒虐集會」規劃交通疏導管制措施，當天中午12點至晚上7點撤場結束，凱達格蘭大道（不含中山南路至公園路）北側6線車道將實施管制，僅開放南側4線車道供西往東方向通行，呼籲駕駛人提早改道，並配合現場員警指揮，相關公車路線改道資訊可至台北市公共運輸處網站查詢。