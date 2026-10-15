全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

聯合報針對台灣人口探底面臨的生、老都面臨的三缺困境，其中，台南有8個行政區在醫療、公托及長照三項指標同時落入全台後25%，成為全台三缺鄉鎮最多的縣市，台南市政府表示，台南幅員廣闊，兼具都會、農村及山區等不同生活型態，部分地區面臨少子化，但市府以結合公共與準公共資源，提供平價托育。

聯合報以全台各區0-2歲嬰幼兒人口計算，算出全台公托最難搶的地區，台南市安南區名列第一，每329名嬰幼兒要搶一個公托名額，另外，台南市的善化區、東區、永康區、佳里區也都名列全台前十大公托難搶地區，等於前十大中，台南佔半數。

台南市社會局指出，部分偏鄉因出生人口少、居住分散，固定設置公托須同時考量需求、營運成本與服務品質，因此將依人口及家庭需求，持續結合公共與準公共資源，提供適切的平價托育服務。

台南市府指出，此次調查台南有8區雖尚無公托，但已有4處準公共托嬰中心及36名準公共保母，合計提供245名收托量能；安定港口公托預計2028年啟用，可再增加48名。

此外，就醫療與長照問題，台南市府強調，偏鄉醫療不能只看醫院設在哪裡，也要看居民能不能便利就醫。為改善偏鄉就醫交通，市府自2019年推動小黃公車，以「公車票價、計程車服務」的方式，深入農村聚落，目前已有52條路線，涵蓋32個行政區。小黃公車與醫療資源整合，例如後壁區結合巡迴醫療據點，安定區橘7線直達安南醫院，大內區橘1線串聯麻豆新樓醫院，讓民眾能透過彈性接駁取得醫療服務。

南市府強調，公共服務並非只有單一的設施布建模式。人口密集地區適合集中式服務，像台南這樣人口分散地區，則需要更具彈性的跨區、到宅及巡迴服務。

另外，台中市近年大量就業人口移入，已經躍升全台第二大城市，公托名額長期供不應求，目前候補人數已突破4000人次，家長普遍面臨「中籤率極低、候補遙遙無期」的困境。

台中市每名幼兒最多可報名2家公托，根據統計，候補人次最多行政區為北屯區839人次，其次為太平區候補683人次，都是「人口新興區」，因為大量人口移入，公托布建速度趕不上人口成長。

「台中公托真的有夠難排。」一名洪姓媽媽抱怨，原本想著一出生就先自己帶，但實在太累了，4個月才去排，排到小孩現在會走路還在候補，偶爾上去刷新名單，卻發現排序越排越後面，因為前面有更需要的優先名額。

住在台中海線家長指出，台中海線托嬰超搶手，現在孩子1歲多，好不容易徵求家人同意送托，未料公托排不到，私托也擠不進去，最少都要等半年以上。更有家長為了擠進公托「跨區卡位」，孩子1歲多時總算搶到名額。

台中潘姓家長說，熱門公托名額一位難求，女兒今年3月出生，4月取好名字立即到公托登記卡位，但現在7個多月仍在候補，排到恐怕遙遙無期。

台中人口「跟著工作走」，沙鹿區2024年人口正式突破10萬人，不過，0到2歲人口2054人，僅有28個公托名額，平均每73名幼兒才分得一個名額，競爭相當激烈。

台中市社會局表示，嬰幼兒照顧方式多元，包含家長自行照顧、送托公托、準公托、私托及居家托育人員等。沙鹿區收托量能57.14%，高於全市平均家外送托率44%，除了已經開辦的沙鹿公托，未來將再新增埔子及鹿寮2處公托，持續打造友善育兒環境。