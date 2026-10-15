滑冰選訓爭議 李洋：已要求協會召開選訓會議

短道競速滑冰青年代表隊，5名選手達到兩大世界賽參賽秒數門檻。但卻因滑冰協會堅持採行「僅限單一國內春季賽成績」作為選拔標準，導致選手無法參賽。運動部長李洋今天答詢立委表示，運動部已跟協會溝通於近期召開選訓委員會，於報名期限前爭取選手參賽權益。

立法院教育及文化委員會今天審查「國民體育法修正草案」等案。

台灣短道競速滑冰青年代表隊選拔傳爭議，有家長和教練投訴指控，有5名選手達到ISU（國際滑冰總會）2026年及2027年青年世界盃與世青錦標賽參賽標準，卻因中華民國滑冰協會堅持採行「僅限單一國內春季賽成績」作為選拔標準，導致無人可參賽。滑冰協會發表聲明指出，選拔均依已公告核備的辦法辦理，絕無因人設事。

民進黨立委陳秀寳表示，繼體操協會放棄世錦賽資格，射箭協會因經費問題要求選手自費參賽，昨天又爆出滑冰協會放棄參加兩大世界賽，斷送5名年輕選手青奧參賽資格，滑冰協會用春季賽成績合理嗎，運動部是否比照處理體操協會的態度跟作為，主動介入捍衛選手參賽資格。

李洋說，滑冰協會在今年2月之前就已經公告相關辦法，關於選手訴求，運動部也跟協會溝通近期再開選訓委員會，讓事情後續可以更加精進。

陳秀寳表示，最後報名期限是10月25日，會有時間補救嗎。

李洋說，有請協會再開選訓委員會，應該近期會有結果。

陳秀寳追問，運動部會在25日前爭取選手參賽權益嗎。李洋表示，是的。

陳秀寳說，今年世界盃成績攸關潛優計畫申請，去年沒有參加世青賽，就會否決申請潛優計畫資格，今年若沒有參加世青賽，就失去資格。李洋表示，應該不是，是要看各個項目整體成績，不會因為無法參加世青賽而喪失資格。

此外，民進黨立委郭昱晴也質疑滑冰協會的運動委員會到現在還沒有成立，並詢問何時可以成立並正常運作。

李洋表示，滑冰協會5月剛改選，運動委員會尚未經運動部核定，運動部後續會積極督導，希望更多運動員可以參與決策。