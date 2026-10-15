賴總統再提山巔之城 目標禮運大同篇世界

總統賴清德今天出席世界華人工商婦女企管協會世界年會開幕典禮，再度提到他在國慶演說提出的「山巔之城」，強調「山巔之城」建立在「護國群山」上，是民主良好治理的成果。城中的每個人，就像生活在「禮運大同篇」的世界，台灣正朝這個目標前進。

賴總統出席「世界華人工商婦女企管協會2026年世界年會」開幕典禮致詞表示，他有心團結國人，在國際變化萬千之際，勇敢自信打造「山巔之城」。

賴總統指出，「山巔之城」建立在「護國群山」上，是民主良好治理的成果。城中的每個人，就像生活在「禮運大同篇」的世界，「人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養」，台灣正朝這個目標前進。

賴總統表示，台灣歡迎世界的光照進城中，如同許多國際級大廠來台投資、交流合作，同時也將台灣的「城中之光」帶到世界。

賴總統指出，2年前參加世華30週年世界年會，全球有89個分會，如今已邁入100個分會的里程碑。今年7月至9月間，短短3個月從96個分會增加至100個。每成立1個分會，就多一群互相扶持的姐妹，台灣也多一座連結世界的橋樑。

賴總統並宣布，邀請高齡90歲的世華創會總會長柯杜瑞琴擔任總統府國策顧問，現場響起熱烈掌聲。他也肯定第11屆華冠獎10位得主，共同捐出新台幣100萬元支持來台求學的僑生。

談到女性貢獻，賴總統說，過去台灣社會常說「成功的男人背後，都有一位偉大的女性」，但現在越來越多故事是「女性若厲害，免男性出頭啦」，引起現場笑聲與掌聲。他說，女性對社會的貢獻越來越大，是國家的福氣。

賴總統表示，政府重視女性創業及經濟參與，將持續推動「女性創業飛雁計畫」，透過創業輔導、人才培育及國際資源，支持更多女性創業、實現理想。同時政府持續推動AI新十大建設、1000億元中小微企業發展計畫及投資台灣三大方案，協助企業提升競爭力，促進產業發展。

賴總統特別提到，政府規劃明年起18歲以下兒童每人每月可領5000元，這並非學習美國總統川普的「川普帳戶」。川普帳戶僅針對川普任內出生的孩子提供1000美元，台灣政策涵蓋不同總統任內出生的孩子，待年滿18歲後，可用於升學、學習技術或作為創業資金。

賴總統表示，今年稅收超乎預期，因此編列明年度預算時有相當餘裕，國防、經濟發展、社會照顧、教育、文化及運動等預算都增加，給地方政府的經費也創歷史新高。政府還有餘裕，因此普發每人1萬元「AI紅利」，不必舉債。

賴總統指出，政府債務占GDP比率已從10年前約34%，降至目前的22%，顯示財政越來越健全。他問與會者，「這樣有沒有很會持家」，現場以熱烈掌聲回應總統。