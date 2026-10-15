公托需求大、名額跟不上 政府為何不趕快擴充？

家長想替孩子找公托，得先面對名額有限、候補與抽籤；如果沒抽到，還得另找托育安排。公托為何不能再多一點？衛福部社會及家庭署表示，中央持續補助地方布建公共化托育機構，但從找場地、完成工程到正式收托，每個環節都可能拉長增設時間。

找得到場地 還得等工程完工

公托增設的第一關，常是找場地。社家署官員表示，地方政府設置公托時，常使用閒置或老舊建築，有些場地又位在偏遠地區，設計、監造和工程作業較繁雜，廠商投標意願不高，可能多次流標。

即使工程順利發包，也不代表能按時完工。官員說，建照、天候和廠商施工量能都可能拖慢進度；有些公托設在整棟新建建物內，得等建築完成才能開始籌設。社家署曾遇過地方公托從規劃到竣工花了兩年以上。

場地大小也會影響最後能收多少孩子。社家署官員解釋，托嬰中心室內主要活動空間，每名兒童至少要有2平方公尺；室外活動空間每名兒童至少要有1.5平方公尺，若室外空間不足，可以用室內空間補足。

不過，建築物的總面積不等於都能拿來收托。盥洗室、廚房、走道、樓梯和辦公區等，都不能算進孩子的主要活動空間。官員表示，公托收托人數須依實際可供兒童使用的空間核算，確保每名孩子有足夠的活動和照護空間。

托育人力整體尚足 地方布建仍要逐案推進

截至115年9月，全台有559家公共化托育機構，可收托18,661名未滿2歲兒童，進用4,995名托育人員。社家署表示，以每名托育人員照顧5名兒童估算，需要3,733人；以每人照顧4名兒童估算，則需要4,666人。

要讓已完成工程的公托順利開辦，地方還須完成立案收托。社家署指出，公托布建工作階段時程：核定後3個月內完成規劃設計招標，設計發包後3個月內完成細部設計核定，設計核定後2個月內完成工程發包；工程竣工驗收後6個月內，完成立案收托。

但場地確認、設計及圖說審查、工程流標，都可能讓進度落後；發包後也可能再遇到建照、天候或廠商量能問題。社家署官員表示，中央每月檢視地方案件進度，進度嚴重落後的縣市須說明情形；工程施工查核時，也會邀請專家檢查品質、掌握進度並提供改善建議。

訂時程、盯進度 社家署協助地方布建

面對布建進度落後，社家署表示，除了追蹤工程進度，政府也透過補助支持地方增設公托。自107年起補助地方布建公共化托育機構，115年起則由「少子女化對策計畫2.0」接續支持；托育及福利服務資源不足、原住民、離島及偏鄉等地區，可優先獲得補助。地方政府也會持續盤點候補情形，在候補人數較多的行政區，優先增設第二處以上公托。

另外，為了改善待遇，公共化托育機構托育人員起薪已從112年的2萬8,000元調高至3萬5,485元，114年起再提高到至少3萬8,011元。不過，全國人力總數是否足夠，仍不完全等於各地每家機構都能順利招募，尤其新設公托還得在工程完成後找到人員、完成立案，才能開始收托。

那麼企業自行設置托育服務能否補上公托缺口？社家署表示，企業托育的目的主要是提供員工較近便的育兒支持，協助兼顧工作與育兒，並非政府用來補足公托不足的方式。企業設立前也應先確認員工需求、服務時段、可負擔費用及營運成本，避免場地投入過高、需求不足或人力難找，最後難以維持。