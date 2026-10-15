卓越新聞獎 聯合報4入圍

花蓮縣政府日前舉辦直播加碼抽，一次送出7項家電、3C及生活好禮，隨著本次直播加碼抽圓滿完成，花蓮購物節緊接推出「蓮續加碼購」，活動再延長至12月16日，週週都有機會抽大獎，邀請大家繼續消費、持續登錄，把下一位幸運兒的機會留給自己！ 花蓮縣政府為延續民眾熱烈參與的消費熱潮，宣布活動再延長至12月16日，推出「蓮續加碼購」，讓購物節熱度一路延續到年底。活動期間將啟動達標解鎖機制，每達成5,000萬元登錄金額，就加碼抽出總計7萬元現金獎，登錄越多、加碼越多！ 消費者有機會中獎，店家還能同步獲得獎勵，使用電子發票登錄的消費者若抽中前三獎，符合資格的特約店家也可同步獲得獎勵，最高可獲3萬元獎勵金，讓消費者與店家一起共享購物節好康。 最讓人期待的壓軸大獎也將登場！活動最終將祭出電動汽車、黃金等大獎，一路陪大家抽到最後，讓每一次消費都多一個期待。 花蓮縣政府青年發展中心執行長表示，自6月26日開放登錄以來，累計登錄已突破6萬筆，消費熱度持續升溫。在9月30日直播加碼抽揭曉首播幸運得主後，「蓮續加碼購」隨即接棒，好康一路延續至12月16日。 花蓮縣政府邀請鄉親及遊客把握接下來的活動期間，走進

2026-10-15 00:00