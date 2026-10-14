【專家之眼】高房價壓力下 人民如何安居樂業？

聯合報最近舉辦一項網路焦點投票，題目是「你住的地方，最讓你受不了的是什麼？」截至十月十四日，已有一三九人投票，距離截止還有十二天。結果頗值得政府深思，高達六成六的受訪者選擇「房價太貴：買不起，連租屋都怕被漲」，遠遠超過排名第二的「薪水太低」一成五，至於托育太難、長照太少、生活不方便等選項，比例都不到一成。

這項投票並非隨機抽樣，樣本數也不多，不能視為全國民意的精確分布。可是房價選項以九十二票遙遙領先，已透露一個值得警惕的訊號，對部分民眾而言，住得起已成為生活中最沉重的負擔。政府經常宣傳經濟成長、股市創新高、科技產業蓬勃發展，民眾最直接的感受卻可能是，即使努力工作，仍然買不起一個家。

台灣的半導體與ＡＩ產業在國際市場占有重要地位，科技業的高薪與股票收益創造不少財富，也推升部分地區的房地產需求。但這些成果並未平均分配給所有勞工，服務業、傳統產業及一般上班族的薪資成長，往往追不上房價的上漲。

房價與薪資其實是同一個問題的兩面，投票中選擇房價太高與薪水太低的比例合計達八成一，顯示受訪者最在意的是經濟負擔。即使名目薪資逐年增加，只要房價、房租與生活費漲得更快，民眾的實質購買力仍然受到壓縮。一個社會如果必須靠父母資助頭期款，年輕人才有機會購屋，財富的傳承便逐漸取代個人的努力。父母有房產的孩子，比沒有家產的孩子更容易建立家庭，階級流動的機會也隨之減少。長期下來，社會對公平競爭的信心將受到侵蝕。

高房價的影響早已超越房地產市場，年輕人不敢結婚、不願生育，固然有價值觀改變的因素，但居住成本絕對是重要原因。當一對年輕夫妻必須花費大部分收入支付房貸或房租，還有多少餘裕養育孩子？政府投入大量資源鼓勵生育，提供育兒津貼、托育補助，卻未必能抵銷居住成本的壓力。更諷刺的是，某些家庭因為孩子出生，需要更大的居住空間，反而面臨更沉重的經濟負擔。人口政策若與住宅政策各行其是，再多補助也難以扭轉少子化趨勢。

高房價也影響人才流動，年輕人即使在外地找到更好的工作，仍可能因房價或房租過高而放棄機會。企業招募人才時，必須考慮員工是否負擔得起當地生活成本，住宅負擔因此逐漸成為產業競爭力的一部分。內政部二○二六年第一季統計顯示，全國房價所得比仍達九點四七倍，房貸負擔率百分之四十一點四六，台北市更高達百分之六十四點四一。政府不能只看房市是否穩定，更應關心一般家庭需要工作多少年，才能擁有合理的居住空間。

這項投票還透露另一個現象，托育、醫療、長照與交通雖然得票不高，卻不表示這些問題不嚴重。由於只能單選，受訪者必須挑出最難忍受的一項；房價的壓倒性優勢，反映出居住負擔已經掩蓋其他生活困境。台灣政治人物每逢選舉，總愛提出各種補助與福利承諾，卻很少認真回答一個根本的問題，為什麼一個經濟表現亮眼的國家，許多努力工作的人民仍然無法安居？

距離這項投票結束還有十二天，最終比例可能改變，但它已經提出值得執政者正視的警訊。經濟成長不該只讓資產持有者更加富有，也應讓受薪階級看見改善生活的希望。

一個讓年輕人買不起房、租屋缺乏安全感、成家還得依靠父母的社會，即使ＧＤＰ年年成長，又有多少人民真正感受到幸福？人民期待的其實很簡單，有一份足以維持生活的工作，有一個負擔得起的家，有能力養育下一代，也有尊嚴地安享晚年。這才是政府應該追求的繁榮，也是安居樂業四個字真正的意義。