快訊

通膨壓力居高不下！美9月核心CPI升溫 標普期指下挫、升息預期揚

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

小巨蛋內一票巨星…世新大學70周年校慶之夜 學生場外抗議爆肢體衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】高房價壓力下 人民如何安居樂業？

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授
台灣長期居高不下的房價，對生育率有非常大的影響。記者林澔一／攝影
台灣長期居高不下的房價，對生育率有非常大的影響。記者林澔一／攝影

聯合報最近舉辦一項網路焦點投票，題目是「你住的地方，最讓你受不了的是什麼？」截至十月十四日，已有一三九人投票，距離截止還有十二天。結果頗值得政府深思，高達六成六的受訪者選擇「房價太貴：買不起，連租屋都怕被漲」，遠遠超過排名第二的「薪水太低」一成五，至於托育太難、長照太少、生活不方便等選項，比例都不到一成。

這項投票並非隨機抽樣，樣本數也不多，不能視為全國民意的精確分布。可是房價選項以九十二票遙遙領先，已透露一個值得警惕的訊號，對部分民眾而言，住得起已成為生活中最沉重的負擔。政府經常宣傳經濟成長、股市創新高、科技產業蓬勃發展，民眾最直接的感受卻可能是，即使努力工作，仍然買不起一個家。

台灣的半導體與ＡＩ產業在國際市場占有重要地位，科技業的高薪與股票收益創造不少財富，也推升部分地區的房地產需求。但這些成果並未平均分配給所有勞工，服務業、傳統產業及一般上班族的薪資成長，往往追不上房價的上漲。

房價與薪資其實是同一個問題的兩面，投票中選擇房價太高與薪水太低的比例合計達八成一，顯示受訪者最在意的是經濟負擔。即使名目薪資逐年增加，只要房價、房租與生活費漲得更快，民眾的實質購買力仍然受到壓縮。一個社會如果必須靠父母資助頭期款，年輕人才有機會購屋，財富的傳承便逐漸取代個人的努力。父母有房產的孩子，比沒有家產的孩子更容易建立家庭，階級流動的機會也隨之減少。長期下來，社會對公平競爭的信心將受到侵蝕。

高房價的影響早已超越房地產市場，年輕人不敢結婚、不願生育，固然有價值觀改變的因素，但居住成本絕對是重要原因。當一對年輕夫妻必須花費大部分收入支付房貸或房租，還有多少餘裕養育孩子？政府投入大量資源鼓勵生育，提供育兒津貼、托育補助，卻未必能抵銷居住成本的壓力。更諷刺的是，某些家庭因為孩子出生，需要更大的居住空間，反而面臨更沉重的經濟負擔。人口政策若與住宅政策各行其是，再多補助也難以扭轉少子化趨勢。

高房價也影響人才流動，年輕人即使在外地找到更好的工作，仍可能因房價或房租過高而放棄機會。企業招募人才時，必須考慮員工是否負擔得起當地生活成本，住宅負擔因此逐漸成為產業競爭力的一部分。內政部二○二六年第一季統計顯示，全國房價所得比仍達九點四七倍，房貸負擔率百分之四十一點四六，台北市更高達百分之六十四點四一。政府不能只看房市是否穩定，更應關心一般家庭需要工作多少年，才能擁有合理的居住空間。

這項投票還透露另一個現象，托育、醫療、長照與交通雖然得票不高，卻不表示這些問題不嚴重。由於只能單選，受訪者必須挑出最難忍受的一項；房價的壓倒性優勢，反映出居住負擔已經掩蓋其他生活困境。台灣政治人物每逢選舉，總愛提出各種補助與福利承諾，卻很少認真回答一個根本的問題，為什麼一個經濟表現亮眼的國家，許多努力工作的人民仍然無法安居？

距離這項投票結束還有十二天，最終比例可能改變，但它已經提出值得執政者正視的警訊。經濟成長不該只讓資產持有者更加富有，也應讓受薪階級看見改善生活的希望。

一個讓年輕人買不起房、租屋缺乏安全感、成家還得依靠父母的社會，即使ＧＤＰ年年成長，又有多少人民真正感受到幸福？人民期待的其實很簡單，有一份足以維持生活的工作，有一個負擔得起的家，有能力養育下一代，也有尊嚴地安享晚年。這才是政府應該追求的繁榮，也是安居樂業四個字真正的意義。

房價 租屋 房市 托育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公托抽中像中樂透！為何雙薪爸媽還是被育兒逼到抓狂？

人口探底／生也難、老也難！全台23鄉鎮 醫療、公托、長照「三缺」

30歲還住家裡很媽寶？台北人看地點笑了：幹嘛搬

「3歲孩子每天凌晨5點半起床」政府加碼企業托育優惠 爸媽卻更累？

相關新聞

人口探底／一周看診3次、轉診得求人 竹縣醫療缺口誰來補？

全台23個鄉鎮面臨醫療、公托、長照「三缺」問題，新竹縣橫山、北埔、峨眉、芎林等4個鄉鎮被列入醫療與長照資源不足的地區。人口老化、年輕人出走確實都是台灣許多鄉鎮當今面臨的挑戰，地方政府如何協助這些地方的老人家就醫需求，聯合報記者實地走訪，從當地人視角看這些問題。

人口探底／生也難、老也難！全台23鄉鎮 醫療、公托、長照「三缺」

台灣已連續30多個月人口負成長，但人口減少並非均勻發生在每個地方。當一個鄉鎮從出生、育兒到老後照顧，都缺乏足夠的公共服務，人口外流可能只是問題的開始。聯合報分析全台368個鄉鎮市區的醫療、公托與長照資源，發現有23區3項指標同時落入全台後25%，形成「三缺」；另有79區「兩缺」、121區「一缺」，145區3項資源均未落入後25%。

花2000萬只打造數位女王頭？數發部：總計完成野柳3公頃高精度建模

立法院台灣民眾黨黨團今舉行「來看一顆2000萬做的數位女王頭喔」記者會，數位發展部數位產業署指出，本案已完成野柳地質公園第二區約3公頃、相當於3萬平方公尺的高精度建模，建模範圍絕非只有一顆野柳女王頭。

萬家福、樂家康響應世界糧食日 攜手逾百位產官學夥伴共創永續價值

世界糧食日即將到來，萬家福與樂家康持續推動食物轉型，今年邁入連續第11年響應世界糧食日。呼應聯合國糧食及農業組織（FAO）2026年世界糧食日主題（創新今日，滋養未來）」，樂家康文教基金會今年擴大舉辦「永續i聯盟年會」，邀集政府、企業、學校、非營利組織及地方創生團隊等逾120位代表齊聚交流，聚焦糧食安全、氣候變遷、供應鏈風險與淨零轉型，探討如何從生產、消費到供應鏈各環節落實永續，透過公私協力與跨域創新，深化十大永續價值供應鏈，讓永續成為產業競爭力。 本次年會以「改變有我」為主題，由康達盛通生活事業永續長暨樂家康文教基金會執行長蘇筱駗主持，並邀請五洲桃興閣掌中劇團演出《改變世界，你我一起！》，透過哪吒歷險故事，帶領與會者反思氣候變遷下的土地、森林與海洋危機，傳達改變始於自身、行動有賴眾人同行的理念。現場匯聚農業部、環境部、學界、企業及公益團體代表，展現跨領域攜手推動永續的共同力量。 從消費選擇出發　讓永續食物更容易買、買得起 蘇筱駗表示，樂家康文教基金會與樂家康影響力概念店更名後，仍將持續以創新方式推動永續。新品牌標誌中的P代表繁榮（Prosperity），也呼應對人好（Peopl

從洪災到光電調查、誰是民眾黨太陽 聯合報系4作品入圍卓越新聞獎

卓越新聞獎基金會今天公布入圍名單，聯合報系共有4件作品入圍，涵蓋突發新聞、單張新聞攝影、影音紀實及調查報導等類別，其中2件以花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災為題。頒獎典禮將於11月17日舉行。

經濟部：參與阿拉斯加液化天然氣開發 確保未來多元供應與能源安全

針對美方今天所提台灣參與阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）計畫一事，經濟部表示，為確保國內天然氣穩定供應，秉持氣源多元化採購策略，自去年3月台灣中油於台北簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」後，經過近一年半的密集協商及審慎評估，公司已與美國開發商取得重大進展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。