中央社前總編輯王應機辭世 享耆壽90歲

資深媒體人、中央社前總編輯及駐紐約分社主任王應機13日辭世，享耆壽90歲。王應機曾派駐美國長達18年，見證前總統李登輝訪美及911恐攻，對新聞專業抱持熱忱，過世消息傳出，各界表達哀悼與不捨。

王應機的胞弟、台北市商業會前理事長王應傑接受訪問表示，兄長（王應機）歷經威權時代，到政黨輪替後獲前總統陳水扁信任其新聞專業、受聘擔任中央社常務監事，是一位執著的新聞從業人員，「我與有榮焉」。

王應機民國26年生，1949年隨家人來台，中興法商學院社會學系、政大新聞研究所畢業，又取得美國密蘇里大學碩士學位，1961年考進中央社，曾擔任駐羅馬、舊金山特派員，1986年擔任總編輯，後出任駐紐約分社主任及常務監事等重要職務。

王應傑表示，威權時代的駐外人員身處海外，既是黨營事業的一員，也是新聞工作者，後來台灣歷經民主改革，包括解除戒嚴、開放黨禁，以及總統直選，王應機都親身經歷。

王應傑說，「我哥哥一生唯一的工作就是中央社特派員，他在國民黨威權時代任職，政黨輪替後卻獲陳水扁總統重用，顯見其新聞事業的影響力與客觀中性，兩黨都很重視他」。

王應機生前好友、前中華民國駐美代表陳錫蕃受訪表示，他聽到這個消息非常難過，難過到說不出話來。他說王應機是一個非常謙和的人，注重養生、喜歡走路， 身體狀況非常好，沒想到先走一步。

中央社前總編輯、前外交部發言人冷若水接受訪問表示，自己當年請王應機回國接任總編輯，在此之前他就是很有經驗的記者，在義大利派駐一段時間，在舊金山也做得很好，「他回來做總編輯是我推薦的」，冷若水說，王應機一輩子都奉獻給中央社，而且這份付出是「很大的貢獻」。

此外，中央社前社長汪萬里接受訪問也表示，王應機年輕時表現就非常傑出，剛來中央社不久即獲社方推薦參加美國「讀者文摘」辦理的「世界新聞學院」（World Press Institute）徵選，由著名的文學大師林語堂負責英文口試，結果王應機是唯一入選者。

汪萬里表示，台灣媒體有許多工作機會，當時不少人離開中央社之後，也都有很好的發展，但王應機始終沒有離開，一輩子都在中央社工作。汪萬里說，「他可以說把一生的貢獻都給了中央社」。

王應機生前曾在「中央社100年：自由永續之路專刊」撰寫「駐美18年，一度重獲聯合國採訪權」一文，提到他1988年派駐紐約，由於原中央社駐聯合國記者辦公室早在1971年隨著中華民國退出聯合國而關閉，他抱著姑且一試的心情，向聯合國新聞處申請採訪證，沒想到一試就過，可惜消息傳出後，台灣同業也前往爭取，逼得聯合國新聞處不得不收回這張記者證，「空歡喜一場」，但也可見他大膽嘗試、勇於挑戰的作風。

然而回到新聞工作上，他又實事求是、力求正確，王應機文末特別提到他的堅持，認為一名稱職的現代新聞工作者，應保持新聞專業的原則，求真、客觀、忠於事實，面對網路媒體興起，「既然在速度上很難競爭，『正確』應該就是中央社追求的最重要目標」。