花2000萬只打造數位女王頭？數發部：總計完成野柳3公頃高精度建模

立法院台灣民眾黨黨團今舉行「來看一顆2000萬做的數位女王頭喔」記者會，數位發展部數位產業署指出，本案已完成野柳地質公園第二區約3公頃、相當於3萬平方公尺的高精度建模，建模範圍絕非只有一顆野柳女王頭。

野柳地質公園長期受風化與海蝕作用影響，地貌持續變遷，保存不易。透過3D Gaussian Splatting（3DGS）高精度數位建模，可記錄地景現況，作為後續保存、展示及多元應用的基礎。

數發部指出，本計畫114年度示範案綜合考量經費規模、部會需求、國際知名度、觀光人流及地景保存需求，與交通部觀光署合作，選定野柳地質公園為示範場域。透過高精度建模，可建立可從不同角度觀看的三維場景，記錄重要地景及周邊自然地貌與人文環境，並提供遊戲、觀光及數位內容業者作為應用開發素材，拓展數位技術的應用場景。

數發部表示，本案已完成野柳地質公園第二區約3公頃、相當於3萬平方公尺的高精度建模，建模範圍絕非只有一顆野柳女王頭，而是涵蓋俏皮公主、近100個蕈狀石、仁和宮、野柳國小、園區步道、各項設施及周邊地景。

為使計畫規劃符合實際需求，本署於前期作業及推動期間，共辦理9場跨部會及跨產業討論會議，邀集交通部觀光署、環境部、文化部等相關部會，以及產業公協會與業者參與；另調查38家獨立遊戲業者對建模素材的應用需求及規格，作為示範場域規劃及成果應用參考。

示範案完成後，已有米斯數位、紅番茄遊戲、夢想創造及LiveABC等業者投入應用開發，相關成果於114年資訊月及115年夜訪女王頭等活動展出，累計體驗人次達10萬，展現高精度場域建模在數位內容開發及觀光體驗等方面的應用潛力。

數發部指出，高精度場域建模及數位雙生技術可應用於文化保存、觀光推廣、教育展示及數位內容開發等領域。國際上已有日本「虛擬澀谷」及以巴黎聖母院數位建模為基礎的數位內容等案例，可供我國推動相關應用參考。國內經前期盤點，已有21處部會場域表達參與需求，顯示相關技術具備跨領域應用潛力。

不過，因為115年度計畫預算全數刪減，數發部表示，計畫後續工作暫停執行，原規劃的部分場域建模及跨部會合作示範工作，須配合調整辦理範圍與期程，不僅影響後續場域拓展及跨部會示範工作的進度，也可能延緩我國數位雙生產業應用發展及與國際標準接軌的進程。