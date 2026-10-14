從洪災到光電調查、誰是民眾黨太陽 聯合報系4作品入圍卓越新聞獎

卓越新聞獎基金會今天公布入圍名單，聯合報系共有4件作品入圍，涵蓋突發新聞、單張新聞攝影、影音紀實及調查報導等類別，其中2件以花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災為題。頒獎典禮將於11月17日舉行。

卓越新聞獎是台灣重要的新聞獎項之一。基金會表示，今年平面及網路（文字）類報名作品共235件、新聞攝影獎68件、電視及網路（影音）類194件、廣播及網路（音頻）類51件，不分媒體類別獎項則有221件。37名評審經過一個多月審閱及討論，共選出94件入選作品。

聯合報系入圍的4件作品中，地方社會中心記者王燕華、王思慧、林佳彣、翁至成、張策，在去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，從多元角度深入採訪救災過程，以及災民、家屬的心聲，作品「洪水之後－花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決關鍵72小時」入圍突發新聞獎。

同樣以馬太鞍溪堰塞湖洪災為主題，聯合報影音中心游昌樺、盧湘婕、王彥鈞、陳昱凱製作的「長高的河－馬太鞍堰塞湖事件紀實」也獲得入圍肯定。

攝影中心記者曾原信以作品「誰是民眾黨太陽？」入圍單張新聞攝影獎。這張照片拍攝於民眾黨前主席柯文哲一審宣判後的記者會，當時大批媒體到場採訪，曾原信注意到，閃光燈此起彼落，加上拍攝角度不同，讓民眾黨主席黃國昌的影子恰好出現在柯文哲身後。他隨即調整快門速度，捕捉到黃國昌的影子與柯文哲重疊的精彩瞬間。

此外，記者林奐成以深度調查作品「光電風災啟示錄：90天追蹤廢棄物處理亂象，揭開政策暴衝4年翻船內幕」，入圍調查報導獎，追蹤光電風災後的廢棄物處理問題，檢視相關政策推動及執行過程中的亂象。

卓越新聞獎基金會表示，今年報名作品大致聚焦四大面向，包括極端氣候下的複合型災害與治理挑戰，其中花蓮馬太鞍溪事件是本屆備受矚目的新聞之一；此外，也涵蓋地緣政治衝突、國安滲透與民主韌性、人工智慧（AI）、全球供應鏈重組與經濟轉型，以及各項社會議題，記錄過去一年台灣與國際重要事件，展現新聞工作者對公共議題的關懷及對時代變化的觀察。

評審肯定入選作品運用調查、追蹤報導及多元敘事等新聞專業，善盡媒體監督與守望之責。基金會表示，在新聞信任持續下滑之際，卓越新聞獎再次彰顯新聞工作者的專業、堅持與勇氣，以及優質新聞守護公共利益的價值。