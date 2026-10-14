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「社救法」政院版草案下落不明！立委曝：她多次深夜致電卓揆再三請託

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
社會救助法修法聯盟等團體上午舉行「貧窮是社安網最大破洞，社會救助修法不該再跳票」記者會，呼籲針對現有「社會救助法」修法版本進行實質審查，在選前完成修法。記者蘇健忠／攝影
社會救助法修法聯盟等團體上午舉行「貧窮是社安網最大破洞，社會救助修法不該再跳票」記者會，呼籲針對現有「社會救助法」修法版本進行實質審查，在選前完成修法。記者蘇健忠／攝影

「社會救助法」多年未大幅修正，受限該法規定，我國200多萬貧窮人口，被排除於福利政策之外，社救法修法聯盟關注修法進度，呼籲行政院盡快送出版本，立法院推動實質審查。立委林月琴指出，她於立院上一會期擔任社福及衛環委員會召委時，曾多次深夜致電行政院長卓榮泰及相關副院長、秘書長等人，催促行政院盡速將「社救法」修法草案送入立法院。

社會救助法修法聯盟今天舉辦記者會指出，貧窮為社安網最大破洞，政府不該再跳票，應於選前兌現承諾、完成修法，並點出今年5月，時任立法院社福委員會召委的林月琴、立委盧縣一曾承諾，將在上一會期推動實質審查，卻因行政院程序延宕、立法院議程變動，承諾並未成真，民團持續與衛福部及立法院溝通，得到的結果卻是行政院版本「一拖再拖」。

行政院遲未送出「社會救助法」，民團形容該法「下落不明」。林月琴指出，她擔任召委期間，「該打的電話都打了」，甚至曾深夜致電卓榮泰等行政院高層，盼盡速送出政院版「社會救助法」，無奈再三請託未果，將由本會期民進黨社福及衛環委員會召委王正旭接棒推動。她強調社會救助不是慈善，不該以「施捨」角度看待，真正進步的社會，不該只是把貧窮趕到看不見之處。

台北市康復之友協會興隆會所專員林建宇表示，賴清德總統稱「台灣的地基是人民的生活，國家的進步要讓人民相信，努力可以創造更早的未來」，對貧窮家庭而言，所謂地基竟布滿福利斷崖，低收入戶資格不只是生活補助，還與身障、醫療、居住等資源有關，貧窮者努力脫貧，增加的薪水卻因虛擬所得的陳舊制度，抵不過失去的福利，反而過得更窮，「這不是福利依賴，是制度失靈」。

衛福部社工司司長楊雅嵐指出，感謝民間團體及立法委員長期關心社會救助法修法，將持續朝擴大弱勢照顧、促進就業自立及協助階段脫貧等方向推動修法，期盼讓更多有需要的民眾獲得支持，有關各界關切所得設算、家戶列計、街友保障等重要議題，涉及制度調整及實務執行，將秉持簡政便民、公平客觀及財政可負擔原則，持續與各界溝通、凝聚共識，積極推動修法。

社會救助法修法聯盟等團體上午舉行「貧窮是社安網最大破洞，社會救助修法不該再跳票」記者會，高呼選前完成承諾、政院送出版本、立院實質審查，呼籲針對現有「社會救助法」修法版本進行實質審查。記者蘇健忠／攝影
社會救助法修法聯盟等團體上午舉行「貧窮是社安網最大破洞，社會救助修法不該再跳票」記者會，高呼選前完成承諾、政院送出版本、立院實質審查，呼籲針對現有「社會救助法」修法版本進行實質審查。記者蘇健忠／攝影

卓揆 立委 林月琴

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