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賴總統：再生能源裝置容量達25GW 10年增幅逾4倍

中央社／ 台北14日電

總統賴清德今天表示，台灣再生能源裝置容量已從2016年的4.7GW成長到25GW，增幅超過4倍，其中離岸風電累積總裝置容量穩居全球第5名。未來政府將持續推動多元綠能、儲能、節能與電網強韌建設，穩定供電、落實能源安全及淨零轉型。

賴總統今天出席「2026台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源週」開幕典禮致詞表示，面對AI發展帶來的用電需求，以及日益嚴峻的氣候挑戰，政府積極提升能源韌性，產業轉型也需要穩定的能源供應。

賴總統指出，今年展會共有超過400家企業參展，展出內容從再生能源、智慧儲能，到深度節能、碳管理及綠色金融，涵蓋企業轉型所需的設備、技術與服務。期盼透過展會平台，讓業者找到適合的減碳方案與合作夥伴，也讓台灣創新技術開拓國際市場。

賴總統表示，面對極端氣候及國際供應鏈日益嚴格的減碳要求，企業必須把淨零納入經營決策，減碳能力關係到未來訂單，更直接影響台灣產業的國際競爭力。

賴總統說，政府的責任是訂定明確的轉型方向，並提供企業所需支持。去年政府完成「台灣總體減碳行動計畫」，提出國家減碳新目標，相較於2005年，2030年減碳28%加減2個百分點、2035年減碳38%加減2個百分點。

賴總統指出，今年5月碳費完成首期申報與繳納，台灣正式進入排碳有價的新階段。政府希望透過碳費制度鼓勵企業自主減碳，相關收入也將全部用於支持產業綠色轉型與技術創新。

在資金支持方面，賴總統表示，政府已成立百億元「台灣綠色成長基金」，引導民間資金投入淨零產業；針對中小微企業，也規劃未來8年加碼投入千億元，協助業者推動數位與淨零轉型，提升競爭力。

他說，目前台灣再生能源裝置容量，已經從2016年的4.7GW，成長到25GW，增幅超過4倍。其中，離岸風電累積總裝置容量，穩居全球第5名。

賴總統強調，政府將持續協助企業解決轉型過程中的問題，期待透過此次展會，讓更多淨零方案進入產業現場，將台灣技術與服務帶向世界，也歡迎國際優良方案進入台灣，與產業及社會各界共同努力，兼顧經濟發展、社會進步與環境永續，讓轉型成為台灣下一階段的成長動力。

再生能源 賴總統 淨零

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