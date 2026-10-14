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國民年金調漲無共識！政院擬升至5000元、立委喊要8000元 送黨團協商

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立院社會福利及衛生環境委員會今繼續審查「國民年金法部分條文修正草案」，最終審查完成送出委員會，但攸關調整老年年金給付加計金額等，因各黨委員仍意見不一，將交由送黨團協商。記者沈能元／攝影
立院社會福利及衛生環境委員會今繼續審查「國民年金法部分條文修正草案」，最終審查完成送出委員會，但攸關調整老年年金給付加計金額等，因各黨委員仍意見不一，將交由送黨團協商。記者沈能元／攝影

行政院今年初通過「國民年金法部分條文修正草案」送入立法院審議，今天立院社會福利及衛生環境委員會繼續審查，最終審查完成送出立院委員會。但攸關調整老年年金給付加計金額、老年基本保障年金，及身心障礙年金給付基本保障、身心障礙基本保證年金金額，各黨委員仍意見不一，唯一較有共識為因應通膨，除原4年調整機制外，新增主管機關應每2年檢討一次，但仍都將送黨團協商。

行政院針對「國民年金部分條文修正草案」第54條之一，提案調高老年年金至5000元、身心障礙年金為6715元。但國民黨立委涂權吉等18人則提案，因應物價上漲、通貨膨脹，老年年金應提高8000元、身心障礙年金為9500元，國民黨立委王鴻薇等27人則提案，老年年金提高至8000元、身心障礙年金提高至一萬元，由於委員與行政院提案仍意見不一。

另，行政院提案條文中，除原有4年調整機制外，新增主管機關應每2年檢討一次，且消費者物價指數較前次調整成長率達3%時，應即時公告調整。民眾黨立委邱慧洳說，民眾黨團為提案每2年不應只是檢討一次，而是直接進行調整。由於，這兩點都未有共識都將交由黨團協商。

今天參與會議的衛福部次長呂建德說，對於老年年金、身心障礙年金的金額調整，為依據行政院今年3月決議，調升六大社福津貼及補助23.5%，當然可以理解立委為民眾爭取福利，但若老年年金等調整與其他津貼缺乏一致性，仍須考量其他津貼項目的連動性及公平性。

呂建德指出，最近幾年受到烏俄戰爭等影響，造成物價上漲、通貨膨脹問題，對於民眾黨團提出每2年應調整一次，將會廣泛收集社會各方意見，但不論是金額調整、檢討時間仍先以行政院提案為主。

國民年金 調漲 立委

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