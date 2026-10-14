200萬貧窮人口遭排除…「社會救助法」修法延宕3年 民團籲選前兌現承諾

我國「社會救助法」長期被詬病貧窮定義門檻高，200多萬赤貧人口被排除於社福保障之外，社會救助法修法聯盟今天指出，該聯盟早在1300天前就將民間建議版本「社會救助法」草案送入立法院，且截至上月為止，行政院已4度將該法列為行政院「優先法案」，但政院未提版本、立法院變更議程，修法延宕3年，承諾未成真，立院新會期開始，要求在今年底縣市首長選戰前完成修法。

社救法修法聯盟今天在立法院舉行記者會，與會團體代表高呼「社救法不能再拖，選前完成修法」、「政院送出版本，立院實質審查」等口號。台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅指出，行政院上月第4度宣示將「社會救助法」列為優先法案，但其審查進度已延宕3年，上一會期立院曾承諾排審，卻因行政院遲未提出版本、立法院變更議程，導致承諾無法成真，呼籲盡快落實實質審查。

立委范雲指出，她每次路過台北車站，看到露宿街頭的街友，心中深感愧疚，一群最貧窮、最需幫助的人，卻因「社會救助法」重防弊、輕救助條文設定「全被推開」，與日本、南韓等相比，我國貧窮門檻太高，即使極端貧窮者也無法符合法規中低收入戶資格，受暴婦女、無家者，也因條文限制，明明需要救助，卻得不到幫助，政府宣稱平均薪資成長同時，應顧及貧窮者生存尊嚴。

現行「社會救助法」被詬病有多項陳舊規範，包括人籍合一、虛擬收入、家戶合計三項，人籍合一係指貧窮者若戶籍與實際工作、居住地不同，無法順利申請福利資格；虛擬收入為政府認定所有滿18歲成年民眾，即有工作能力、可獲得基本薪資收入額度，原中低收入戶家庭子女一旦成年，恐失去其福利身分；家戶併計則是不論家庭關係，同戶籍薪資合併計算，導致離婚婦女難被制度接住。

台灣芒草心慈善協會政策倡議專員王今暐指出，據萬華區無家者生存處境調查，高達9成以上無家者無法取得低收入戶資格補助，即使有工作也租不起房，足見社會救助制度無法接住絕大多數赤貧者，賴政府已宣布普發現金政策，政府財力應足以改革社會救助制度，應盡速遵循國際委員針對我國人權公約審查意見，改掉舊時代政策框架，別讓高達200萬底層民眾被排除、感到孤立。