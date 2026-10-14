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保障秘密投票權利！原住民首迎不在籍投票 1200名原民可分赴兩地投票

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
為保障原民「秘密投票」的隱私權，選罷法1月修正，今年11月地方公職人員選舉將首次實施保障原住民選舉人秘密投票的新措施，放寬限制可以不在戶籍地投票，約有1千2 百位原住民選舉人將分赴兩地投票。本報資料照片
為保障原民「秘密投票」的隱私權，選罷法1月修正，今年11月地方公職人員選舉將首次實施保障原住民選舉人秘密投票的新措施，放寬限制可以不在戶籍地投票，約有1千2 百位原住民選舉人將分赴兩地投票。本報資料照片

為保障原民「秘密投票」的隱私權，選罷法1月修正，今年11月地方公職人員選舉將首次實施保障原住民選舉人秘密投票的新措施，放寬限制可以不在戶籍地投票，約有 1千2 百位原住民選舉人將分赴兩地投票。立委李伯毅今於內政委員會質詢原民會此一措施的配套，族人是否已清楚了解要去哪裡投票。原民會主委曾智勇承諾，會利用這幾周時間和中選會釐清、負責解答族人的疑惑。

原民移居到都會時，常因分散導致選舉人變少。每逢公職人員選舉，易發生一個投（開）票所內僅有一位原住民選舉人之情形。導致該名選舉人投票選擇的對象，在唱票時一覽無遺。審計部調查指出，前年總統立委選舉，計有山地原住民投票所966所 、平地原住民投票所1069所，僅有一名選舉人。

修法後，明訂選委會可以單獨設置原住民投票所，或者在區域投票所內直接辦理各種公職人員選舉的投票，使分散在各地的原住民不必強行回到原戶籍地特定小投票所投票，從而有效落實憲法保障的祕密投票原則。

李柏毅指出，設籍在那瑪夏的平地原住民如果要在鳳山投票議員，是否也可以投給區長、或是得回那瑪夏去投給區長?還是得跑兩個地方?那市長呢?他希望原民會能跟中選會釐清這些問題。

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