萬家福、樂家康響應世界糧食日 攜手逾百位產官學夥伴共創永續價值

樂家康文教基金會與跨域夥伴共創永續價值供應鏈。 圖／樂家康文教基金會 提供

世界糧食日即將到來，萬家福與樂家康持續推動食物轉型，今年邁入連續第11年響應世界糧食日。呼應聯合國糧食及農業組織（FAO）2026年世界糧食日主題（創新今日，滋養未來）」，樂家康文教基金會今年擴大舉辦「永續i聯盟年會」，邀集政府、企業、學校、非營利組織及地方創生團隊等逾120位代表齊聚交流，聚焦糧食安全、氣候變遷、供應鏈風險與淨零轉型，探討如何從生產、消費到供應鏈各環節落實永續，透過公私協力與跨域創新，深化十大永續價值供應鏈，讓永續成為產業競爭力。

本次年會以「改變有我」為主題，由康達盛通生活事業永續長暨樂家康文教基金會執行長蘇筱駗主持，並邀請五洲桃興閣掌中劇團演出《改變世界，你我一起！》，透過哪吒歷險故事，帶領與會者反思氣候變遷下的土地、森林與海洋危機，傳達改變始於自身、行動有賴眾人同行的理念。現場匯聚農業部、環境部、學界、企業及公益團體代表，展現跨領域攜手推動永續的共同力量。

康達盛通生活事業永續長暨樂家康文教基金會執行長蘇筱駗分享年會以「改變有我」為主題，永續非單打獨鬥，需跨域攜手合作。 圖／樂家康文教基金會 提供

從消費選擇出發 讓永續食物更容易買、買得起

蘇筱駗表示，樂家康文教基金會與樂家康影響力概念店更名後，仍將持續以創新方式推動永續。新品牌標誌中的P代表繁榮（Prosperity），也呼應對人好（People）、對地球好（Planet）、對夥伴好（Partnership）的理念。面對氣候變遷、糧食安全及供應鏈風險，永續不能只靠單一組織，而須重新思考問題根源，設計兼顧各方需求的解方。

她指出，多年推動非籠飼雞蛋的經驗顯示，動物友善、食品安全與產業永續可以並存，並成為品牌競爭力。關鍵在於讓更多人看見食物背後的生產真相，從供應鏈系統著手，讓永續食物更容易取得、價格更親民，進一步帶動市場與產業改變。年會聯盟年誌也引用珍古德博士曾於友善畜牧論壇分享的「Together we can, together we will.」，傳達唯有攜手合作，才能降低改變阻力、擴大永續影響力。

為降低消費資訊不對等，萬家福與樂家康於2023年發起「從i開始，我就是影響力」計畫，透過賣場價格牌標示十大永續價值，讓消費者更容易辨識商品的永續資訊；2025年進一步串聯產官學及公益夥伴成立「永續i聯盟」，共同打造淨零綠生活生態圈。

萬家福及樂家康賣場價格牌標示「從i開始」，讓消費者輕鬆辨識永續商品。 圖／樂家康文教基金會 提供

從農業治理到地方創生 跨界打造永續價值鏈

農業部綜合規劃司司長蔡巧蓮指出，糧食安全不僅關乎糧食品質與供應穩定，也涉及糧食利用及民眾取得食物的機會。面對氣候變遷、國際情勢與飲食習慣改變，須透過食農教育、在地消費及公私協力提升農業韌性。今年農業部與樂家康文教基金會合作辦理文化藝術季及小農市集，結合食農教育推廣台灣農產，鼓勵民眾以日常消費支持永續農業與地方創生。

農業部林業及自然保育署簡任技正石芝菁則分享，生物多樣性是維繫氣候韌性與永續發展的重要基礎，透過保育政策、友善農作及企業合作，可帶動更多自然正向行動；支持國產木材與森林資源循環利用，也是守護台灣綠色碳匯的方式。國立中山大學永續發展辦公室執行長吳涵瑜則以合作案例說明，零售通路能協助小農、職人及地方品牌接軌市場，創造更多發展機會。御鼎興醬油第三代製醬人謝宜哲也分享「臺灣蔭油麴菌復育計畫」，透過保存本土麴菌與傳統釀造技藝，延續台灣蔭油風味及飲食文化。

從惜食、動物福利到循環經濟 讓永續走進日常

在惜食與營養飲食方面，環境部環境保護司簡任技正謝仁碩分享「首惜廚師」合作成果，透過惜食料理競賽、食農教育及環境友善食材應用，推廣從源頭減少食物浪費。台灣食物銀行聯合會理事長方荷生及高雄慈善團體聯合總會執行長劉雅玲則指出，食物銀行與萬家福、樂家康合作逾十年，從食物募集到續食媒合，逐步建立食物循環網絡，讓資源有效運用並支持有需要的家庭。臺北市社區營養推廣中心社區營養師戴暐庭也分享「社區營養超市」合作經驗，透過營養師帶逛超市及營養講座，協助民眾建立健康飲食觀念。

台灣動物社會研究會主任彭莉萍分享非籠飼雞蛋等動物福利產品的推廣成果；陽柳牧場共同負責人沈育正則說明，取得動物福利標章有助在地酪農面對市場競爭，並以動物福利雞蛋與鮮乳製作布丁，展現友善生產與日常飲食結合的可能。

在循環經濟方面，萬家福與樂家康自2025年起加入環境部資源循環署「8+N零售商品包裝循環永續策略聯盟」。資源循環署永續消費回收組組長陳彥男指出，透過包裝減量、再生材料應用及循環利用，可引導企業改善商品包裝，讓消費者也能從購物選擇參與減塑。聯合利華台灣香港、台灣太古可口可樂、聯華食品及花王（台灣）等企業代表，也分享支持友善農業、採用再生塑料、減少包裝及推廣補充包等實踐，讓環境友善商品融入日常生活。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠進一步指出，面對氣候變遷、地緣政治及供應鏈變動等全球挑戰，企業必須將永續融入經營決策，並攜手供應鏈及不同領域夥伴合作，才能提升整體影響力與競爭力。

樂家康文教基金會表示，永續是一段看見風險、看見他人，也看見機會的旅程。未來將持續攜手產官學及供應鏈夥伴，開發與推廣具永續價值的商品及服務，讓消費者透過每一次日常選擇支持更好的生產方式，也邀請更多企業與組織加入「永續i聯盟」，從自身行動出發，擴大跨界合作力量，共同打造永續未來。