守護乾淨空氣 新竹縣打造智慧空品治理網

新竹縣近年隨著人口成長、都市建設推進及產業環境持續發展，居住、交通與公共設施需求同步提升。從竹北高鐵特區周邊住宅、商業設施，到「台灣知識經濟旗艦園區（璞玉計畫）」等區域發展計畫，城市快速成長也讓環境治理面臨新的課題：如何在地方發展的同時，守護居民每天呼吸的空氣品質。

新竹縣透過空氣品質微型感測器，即時蒐集環境數據，打造全天候智慧空品監測網絡。 新竹縣政府／提供

面對空品治理挑戰，新竹縣政府以「科技守護呼吸」為方向，建置智慧空氣品質監測網絡，透過物聯網感測器、大數據分析與 AI 智慧預警技術，打造全天候空品監測系統，讓空污防制從被動接獲通報，逐步走向主動監測與提前預警。

透過AI影像辨識與智慧預警系統，協助即時發現疑似煙霧事件，提升空污稽查與污染追蹤效率。 新竹縣政府／提供

新竹縣環保局自107年起架設空氣品質微型感測器，後續再鎖定新竹工業區及產業聚落增設，全縣共布建600台感測器，並啟動空氣品質感測物聯網平台，24小時掌握PM2.5、揮發性有機物等數值變化，讓潛在污染源能被即時掌握。

感測器與即時平台完善空品治理，提升污染掌握與應變效率。 新竹縣政府／提供

這套系統不只是「看見數據」，更能透過智慧預警與大數據分析，協助判斷污染熱點與好發時段；當監測異常時，可即時通報稽查人員，提升污染追蹤與治理效率。從固定式感測器、公開查詢平台，到移動式空氣品質監測車，新竹縣正逐步建立更完整的空品治理網。

新竹縣產業與人口持續成長，空氣品質治理成為宜居城市關鍵。 新竹縣政府／提供

未來，隨著科技產業持續升級，新竹縣也將持續以智慧治理回應環境挑戰。讓AI不只應用在產業發展，更成為守護空氣、守護生活品質的重要力量，打造科技與永續並行的宜居城市。

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