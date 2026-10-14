政院核定基隆捷運 謝國樑：將「雙軌」進行且二階不能「廢鐵換捷」

基隆市政府昨天接獲行政院公共工程委員會正式通知，基隆捷運工程經費審議，計畫總經費696.89億元，新北市政府也宣布「基隆捷運機電系統及軌道統包工程」正式決標。基隆市長謝國樑今天回應表示，未來將「雙軌」進行，一軌是捷運的軌道建設，一軌是都市發展的變化，希望基隆捷運軌道建設在2033到2034年完成的同時，都市計畫變更計畫也逐步落實。

市長謝國樑今天在市議會受訪表示，基隆捷運已進入實質加速階段，將同步推展沿線場站開發（TOD）及「基隆智慧科技園區」，在捷運興建過程中，整個都市計畫的變更，還有新的基隆智慧科技園區的再造，也需要很多都市發展的程序，行政院核定經費後，都市計畫的部分，正在一步一步進行中。

謝國樑說，未來將「雙軌」進行，一軌是捷運的軌道建設，一軌是都市發展的變化，希望基隆捷運軌道建設在2033到2034年完成的同時，都市計畫變更計畫也逐步落實。

謝國樑表示，市府積極配合都市計畫辦理「基隆智慧科技園區」再造，園區未來規劃興建25棟大樓，總計提供50萬坪樓地板面積，並規畫以2樓立體空橋互相連接，盼結合軌道運輸逐步打造全新的城鎮風貌。

新北市政府捷運工程局也宣布「基隆捷運機電系統及軌道統包工程」正式決標，謝國樑說，捷運關鍵的200多億元機電系統，目前已順利完成決標，市府團隊將持續以此為軌道建設核心，與各單位共同步一步推動落實。

針對基隆捷運第二階段路線的問題，謝國樑說，他還是堅持「絕對不可廢除鐵路來替換捷運」，如果這樣子，依過去的經驗，會有8年的時間沒有捷運也沒有鐵路，最好的方式就是第二階段走「麥金路路線」的方案，走麥金路再從安樂路進到市區，這是市政府要送進交通部的可行性評估，也是市府一直以來堅持的二階最佳的路線與方案。