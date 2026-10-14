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影／返鄉列車募資 青民協盼減輕異地青年返鄉投票經濟負擔

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣青年民主協會今天在台北火車站南二門舉辦「2026青年民主返鄉列車募資開跑記者會」，以「這一票，回家」為題，邀請社會大眾支持青年返鄉投票，透過線上平台flying V募集交通經費、安排返鄉專車，減輕返鄉投票的時間與經濟負擔。記者邱德祥／攝影
台灣青年民主協會今天在台北火車站南二門舉辦「2026青年民主返鄉列車募資開跑記者會」，以「這一票，回家」為題，邀請社會大眾支持青年返鄉投票，透過線上平台flying V募集交通經費、安排返鄉專車，減輕返鄉投票的時間與經濟負擔。記者邱德祥／攝影

2026年地方公職人員選舉將於11月28日舉行。台灣青年民主協會今天在台北火車站南二門舉辦「2026青年民主返鄉列車募資開跑記者會」，以「這一票，回家」為題，邀請社會大眾支持青年返鄉投票，透過線上平台flying V募集交通經費、安排返鄉專車，降低異地青年參與地方選舉的門檻，協助青年因應交通成本與車票難尋的問題，減輕返鄉投票的時間與經濟負擔，讓對家鄉的關心與期待，能夠化為實際參與選舉的行動。

台灣青年民主協會理事長楊姿穎表示，青年可能因求學、工作離開家鄉，卻仍然關心家鄉的生活，也在意未來是否有回去的可能。地方選舉所選出的首長與民意代表，將參與決定家鄉未來幾年的公共事務。對青民協而言，返鄉投票讓離鄉青年得以把對家鄉的關心與期待，化為參與地方決策的一票，即使生活在外地，也能持續參舆家鄉的未來。

「2026青年民主返鄉列車」募資計畫，由台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會、台灣青年思潮協會、台灣一滴優教育協會、台灣大學學生會、台灣大學研究生協會合辦，串連全台各地的大專院校，號召各校學生會共同響應。台灣學生聯合會理事長陳昱仁表示，對許多離鄉求學的青年而言，面對的往往不是「想不想回家」，而是「能不能回家」。希望透過跨校資源整合與包車規畫，降低學生的交通成本，讓有意願返鄉投票的青年能夠順利回家。

青民協邀請社會大眾共同支持「2026 青年民主返鄉列車」募資計畫，也邀請青年提前安排返鄉行程。每一筆支持，都能協助分擔青年回家投票的交通成本，讓更多想參與選舉的人，得以回到家鄉，投下自己的一票，參與決定地方的未來。

台灣青年民主協會今天在台北火車站南二門舉辦「2026青年民主返鄉列車募資開跑記者會」，以「這一票，回家」為題，邀請社會大眾支持青年返鄉投票，透過線上平台flying V募集交通經費、安排返鄉專車，減輕返鄉投票的時間與經濟負擔。記者邱德祥／攝影
台灣青年民主協會今天在台北火車站南二門舉辦「2026青年民主返鄉列車募資開跑記者會」，以「這一票，回家」為題，邀請社會大眾支持青年返鄉投票，透過線上平台flying V募集交通經費、安排返鄉專車，減輕返鄉投票的時間與經濟負擔。記者邱德祥／攝影

台灣青年民主協會今天在台北火車站南二門舉辦「2026青年民主返鄉列車募資開跑記者會」，以「這一票，回家」為題，邀請社會大眾支持青年返鄉投票，透過線上平台flying V募集交通經費、安排返鄉專車，減輕返鄉投票的時間與經濟負擔。記者邱德祥／攝影
台灣青年民主協會今天在台北火車站南二門舉辦「2026青年民主返鄉列車募資開跑記者會」，以「這一票，回家」為題，邀請社會大眾支持青年返鄉投票，透過線上平台flying V募集交通經費、安排返鄉專車，減輕返鄉投票的時間與經濟負擔。記者邱德祥／攝影

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