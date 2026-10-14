「3歲孩子每天凌晨5點半起床」政府加碼企業托育優惠 爸媽卻更累？

政府計劃加碼企業托育租稅優惠，鼓勵雇主提供托兒設施或育兒補貼，減輕員工育兒負擔，但對上萬名跨縣市上班的家長，不是長年把親子相處時間耗在通勤路，就是面臨企業托育地點不符需求的難題。

另外政策雖立意良善，但對中小企業來說，托育機構名額難求、合作不易，也讓業者寧可不辦。租稅優惠如何跨越企業與家庭的實際需求落差，成為政策能否發揮效果的關鍵。

文章目錄 每天五點半起床、六點出門

公司給的每月補貼根本不夠

政府祭出租稅優惠也難解育兒題

每天五點半起床、六點出門

賴先生（化名）居住在宜蘭，與太太同在台北信義區工作，太太育嬰留停結束後，小孩進入賴先生公司的企業托兒設施，開始一家三口每天早上五點半起床、六點出門的「全家跋涉進城」，晚上7時再一起「全家跋涉返鄉」的生活，平日要全家好好坐下來吃頓早餐或晚餐，都很困難。

賴先生坦言，公司大樓內有托兒設施真的很方便，就算需要加班，也不用趕著接小孩，只是每天帶著打瞌睡的3歲小孩一起出門，讓他非常心疼，而且上個月帶小孩打預防針時，還被兒科醫師建議「讓小孩多睡一點」，但為了兼顧工作與托育，他只能無奈苦笑。

公司給的每月補貼根本不夠

同樣的情況也出現在住在桃園的黃小姐（化名）一家，黃小姐夫妻兩人都是醫療業，醫院雖然沒有提供托兒設施，仍提供每月2,000元的育兒津貼補貼作為托兒措施。醫院工時較長，偶爾遇到病患檢查可能會延遲下班，考慮到延托時間，黃小姐只能幫兩個小孩選擇私立幼兒園，「公司給的每個月補貼根本不夠」。

她指出，全家每天早上6點半出門，把5歲跟3歲的兩個小孩抱上汽車座椅時，兩人眼睛都沒有睜開，在通勤途中，兩個小孩不是睡眼惺忪一路睡到幼兒園，就是在車陣中吃著早餐。這樣的日子過了五年，全家每天相處最多的時間，就是消磨在每天3小時的來回通勤車上，「同事、鄰居看到都不敢生小孩」，但隨著小孩長大，必須要花時間在課業上，下一步該怎麼辦，目前還沒有解決方法。

現行規定，雇主提供托兒服務主要有兩大類型，包括「托兒設施」為雇主以自行或聯合方式設置托兒服務機構；「托兒措施」，包括雇主以委託方式與托兒服務機構簽約辦理托兒服務、雇主聘僱或委託托育人員至雇主設置之指定地點提供受僱者子女之托育服務、提供受僱者育兒補貼。

稍有規模、願意提供托兒服務的企業，多會選擇鄰近的托嬰中心或幼兒園委外特約，但因為現在交通發達，許多爸媽都是跨縣市通勤工作。

政府祭出租稅優惠也難解育兒題

很多家長反映，若選擇企業特約，要考慮到帶著小孩通勤的問題、若不想要擠大眾交通運輸，就只能日日開車，但如果放棄企業特約，選擇離住家近的幼兒園，就要回到趕著接送小孩的問題，所以就算給政府祭出租稅優惠，仍沒有辦法解決許多爸媽的育兒問題。

同時，中小企業對於企業托育政策也是大吐苦水。有業者反映，公司人數少、育兒的員工更少，「想要幫員工談特約、合作，實在非常難，因為口碑好一點的托嬰中心或是幼兒園，早就一位難求，誰會幫忙保留每年一兩個名額？但選擇評價略遜的幼兒園，又會被員工抱怨」，因此寧可不做。

政府推動企業托育政策的目的，是讓員工能兼顧工作與家庭，但隨著「一日生活圈」逐漸擴大，不少民眾都是跨縣市移動，從這些家長的經驗來看，提供托育設施或育兒補貼，只是解決育兒問題的第一步。當托育地點與居住地、工作地點無法配合，或補貼金額不足以支應實際支出，再多的租稅優惠，也未必能轉化為家長真正需要的支持。

尤其台灣97％為中小企業，與托育資源協議能力有限、合作名額難以取得，更是推動政策的一大障礙。如何讓企業願意提供、家長實際用得到，並讓托育安排符合家庭生活動線，將是政府擴大企業托育租稅優惠之外，還必須面對的課題。