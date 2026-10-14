西拉雅族7月獲政院核定 1336人已完成身分登記

原民會表示，平埔原住民族群身分法去年正式施行，其中西拉雅族已於今年7月獲行政院核定，截至9月底，1336人已完成身分登記，取得西拉雅族平埔原住民身分。

平埔原住民族群身分法於2025年10月17日由立法院三讀通過，並於同年10月23日由總統公布、自公布日起施行，旨在保障平埔原住民族群的正名訴求與身分認同權。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會主任委員率同所屬及財團法人原住民族文化事業基金會董事長與財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長列席報告業務概況（含上會期臨時提案辦理情形），並備質詢。

原民會報告指出，自平埔原住民族群身分法施行以來，已受理西拉雅族、大武壠族、 馬卡道族、道卡斯族、噶哈巫族、巴宰族、拍瀑拉族、巴布薩族、凱達格蘭族等9族民族認定申請案。

其中，西拉雅族已於今年7月31日經行政院核定為台灣平埔原住民族群，並自8月13日起開放族人申請登載民族成員名冊及辦理身分登記。

據統計，截至9月底，已有1萬2178人申請登載民族成員名冊，其中1336人已完成身分登記，取得西拉雅族平埔原住民身分。

原民會表示，巴宰族、噶哈巫族、道卡斯族等族申請案準備進行專家學者審議會，而大武壠族申請案即將預告民族成員要件草案；將加速落實民族核定及身分登記程序。