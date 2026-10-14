快訊

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

兩款HomeView同價卻有差！外媒揭隱藏規格 選這款恐多花錢

聽新聞
0:00 / 0:00

西拉雅族7月獲政院核定 1336人已完成身分登記

中央社／ 台北14日電

原民會表示，平埔原住民族群身分法去年正式施行，其中西拉雅族已於今年7月獲行政院核定，截至9月底，1336人已完成身分登記，取得西拉雅族平埔原住民身分。

平埔原住民族群身分法於2025年10月17日由立法院三讀通過，並於同年10月23日由總統公布、自公布日起施行，旨在保障平埔原住民族群的正名訴求與身分認同權。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會主任委員率同所屬及財團法人原住民族文化事業基金會董事長與財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長列席報告業務概況（含上會期臨時提案辦理情形），並備質詢。

原民會報告指出，自平埔原住民族群身分法施行以來，已受理西拉雅族、大武壠族、 馬卡道族、道卡斯族、噶哈巫族、巴宰族、拍瀑拉族、巴布薩族、凱達格蘭族等9族民族認定申請案。

其中，西拉雅族已於今年7月31日經行政院核定為台灣平埔原住民族群，並自8月13日起開放族人申請登載民族成員名冊及辦理身分登記。

據統計，截至9月底，已有1萬2178人申請登載民族成員名冊，其中1336人已完成身分登記，取得西拉雅族平埔原住民身分。

原民會表示，巴宰族、噶哈巫族、道卡斯族等族申請案準備進行專家學者審議會，而大武壠族申請案即將預告民族成員要件草案；將加速落實民族核定及身分登記程序。

西拉雅族 政院 原住民族

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ICE被爆6月以來至少曾拘12港人 逼簽自願離境

AI 新創獲百億基金助攻 數發部已核定投資10家、帶動民間資金5.7億

國產基地續租換約近4萬戶辦竣 逾7萬戶須於明年底前申請

父子賣同一塊祖傳土地 為何兒子漏報稅挨罰百萬？

相關新聞

人口探底／生也難、老也難！全台23鄉鎮 醫療、公托、長照「三缺」

台灣已連續30多個月人口負成長，但人口減少並非均勻發生在每個地方。當一個鄉鎮從出生、育兒到老後照顧，都缺乏足夠的公共服務，人口外流可能只是問題的開始。聯合報分析全台368個鄉鎮市區的醫療、公托與長照資源，發現有23區3項指標同時落入全台後25%，形成「三缺」；另有79區「兩缺」、121區「一缺」，145區3項資源均未落入後25%。

人口探底／一周看診3次、轉診得求人 竹縣醫療缺口誰來補？

全台23個鄉鎮面臨醫療、公托、長照「三缺」問題，新竹縣橫山、北埔、峨眉、芎林等4個鄉鎮被列入醫療與長照資源不足的地區。人口老化、年輕人出走確實都是台灣許多鄉鎮當今面臨的挑戰，地方政府如何協助這些地方的老人家就醫需求，聯合報記者實地走訪，從當地人視角看這些問題。

「3歲孩子每天凌晨5點半起床」政府加碼企業托育優惠 爸媽卻更累？

政府計劃加碼企業托育租稅優惠，鼓勵雇主提供托兒設施或育兒補貼，減輕員工育兒負擔，但對上萬名跨縣市上班的家長，不是長年把親子相處時間耗在通勤路，就是面臨企業托育地點不符需求的難題。

叫台灣第一！圖解IMF今年GDP預測、「殭屍企業」哪裡最多

金融時報報導，國際貨幣基金（IMF）13日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國大陸今年的財政赤字將達到或超過國內生產毛額（GDP）的8%。更令人擔憂的是，各國政府不僅借債愈來愈多，還得支付更高的利息。

歷史上的今天／1974年林語堂80歲生日 文藝團體祝壽

1974年10月14日，一籃又一籃的鮮花，點綴了大陸餐廳，一波又一波的人潮擠在這裡，大家都是為了向林語堂夫婦道喜，祝他們生日快樂。這對80歲的壽星，像新郎新娘一樣，佩著紅色的玫瑰花，坐在喜洋洋的花燭前，接受國內11個文藝團體合辦的茶會祝壽。參加祝壽茶會的不只是林語堂先生的親友，許多人是仰慕幽默大師之名主動前往，還有不少外國人，熱情地握著林博士的手，用興奮的聲音說「Congratulations」，以半生不熟的中國話說「生日快樂。」 三五成群，背著書包的中學生，也在人海裡穿梭，他們拿著筆和紙，請林先生簽名留念。 玫瑰花夾著劍蘭，女士們的香水滲著男士髮蠟的香氣。

菸防法今進入院長協商　85%警示圖文爭議未解　產業籲重新檢視

《菸害防制法》部分條文修正草案今（協商當天）進入立法院長主持的朝野黨團協商，先前委員會協商通過、將菸品容器警示圖文面積由現行50%提高至85%的規範，再度引發產業關注。地方產業團體指出，這次修法原本以防堵依托咪酯等新興毒品、非法電子煙及毒駕為重要目的，卻在審查過程中增加大幅調整警示圖文面積的條文。面對重大管制政策變革，立法院及主管機關應充分說明政策必要性、預期效益及實施配套，並在後續立法程序中保留重新檢視爭議條文的空間。 校園非法電子煙及含毒煙彈流通問題持續受到社會關注，毒駕事件也對公共安全造成威脅。為因應依托咪酯等新興毒品透過電子煙流通，以及相關查緝與管理問題，行政院提出《菸害防制法》修正草案，希望補強現行法制漏洞。 不過，立法院社會福利及衛生環境委員會7月15日審查法案時，立委透過修正動議，將菸品警示圖文面積由50%提高至85%，並在7月30日委員會黨團協商中獲得通過。由於相關內容並非行政院此次送交立法院修法草案的原始重點，也使修法討論從非法電子煙及毒駕防制，延伸至傳統菸品包裝管制的政策合理性。 地方產業協會指出，立法院委員依法有權提出修正動議，但警示圖文從50%提高至85%，已

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。