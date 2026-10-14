相對論／推1999！伊東豊雄講日文也通 做ubike…遭國小家長包圍抗議

郝市府時期推動新政並非一帆風順，曾遭到不小的民意反彈，郝龍斌與盛治仁均相信對的事就要做。今年是地方選舉年，郝龍斌身為「老師傅」，給尋求連任的台北市長蔣萬安一句話。

記者問：請兩位談一下1999政策？

郝龍斌（以下簡稱郝）：我記得我們去紐約考察，那時紐約市長彭博最自豪的就是311客服中心，我覺得這一套真的好，不只能提升政府效率，更重要的是你從大數據知道未來的市政方向，民眾真正希望市府做的事情，我當時就請治仁來做，後來他還特地再去一趟研究，回來時我只給他一句話：「你要錢給錢，要人給人」，我希望能把這個做成。

一個月20萬通電話 指引市政方向

一開始我們希望接電話的人要熟悉市政，特地把每個局處最熟的人調來訓練。每個月整理1999接了多少電話，民眾主要埋怨的項目是什麼、接電話的時間、服務的品質。我們那時候一個月接二十幾萬通電話，後來市府預算編列和市政局處的施政方向，都用這個做參考，「這樣才是真正清楚民眾想的是什麼。」治仁經歷非常多的困難，我只負責要錢給錢要人給人。

盛治仁（以下簡稱盛）：說實在不容易，比如市民反映路燈壞掉，我本來可以依照我的方便期程決定什麼時候修，有1999後，我必須在三天之內把路燈修好，在系統上登錄。

所有經過1999的案子都有案號，會追蹤什麼時候完成，之後還會去查核有沒有落實。設計系統容易，可是要協調大家願意讓這個系統運作，很困難。

講一兩個例子，市府的分工太細，八公尺以上的道路歸工務局管，八公尺以下的路歸區公所管，「難道市民想反映路有洞，還要先量這條路多寬？」

市民專線波折不少 如今全台在做

雖然過程有挫折，從事後來看，其實很開心，這件事情讓市民生活更便利，不只台北市，全台灣都往這個方向做。

郝：我記得有一次日本建築大師伊東豊雄來台北，吃飯時他問：故宮的張大千紀念館幾點開？我說我不知道，你要不要直接打1999用日文問，他當著我的面打，回得清清楚楚。他說：「你們台北的效率真高。」我說，其實故宮不是台北市政府管，但我們還是能為您服務，他對台北的效率跟印象完全改觀，我想跟那通1999有關。

問：市長現在還騎ubike嗎？

郝：我每周都騎，大家可能不知當初ubike在推動時面對多大阻力，我記得市政府對面光復國小的家長跑到市政府來，到市長室外面包圍，反對我推ubike。我問他們為什麼反對？他們說，因為你要在我們學校前面設腳踏車停車格，妨礙接送小孩，腳踏車在這進出可能會撞到孩子。

我很自豪的是很多當初逼我不可以設ubike站的人，後來都拜託我設站。當時交通局推ubike一開始十個站，沒有什麼人用，大家很氣餒，我跟他們講，你們現在看到的是困難重重、大家都反對，如果大家跟我一起往前跨一大步，你會發覺所有的困難都在背後。現在不止台灣在推，很多其他的國家來學我們的經驗。

市長要開創敢做事 不然要你幹嘛

問：對蔣市府有沒有什麼建議或期許？

盛：我覺得他們其實是做得很好，通常第二任會比第一任熟悉，第二任就會有很多開創性的事情出來。

郝：我從做過市長的角度看，蔣萬安市長第一任已經做得非常好，政通人和，他想做的事情，包括過去延宕很多年的事情他都開始在做。其實做市長很重要，就是我父親常講一句話：做市長就要做別人不敢做的事情，要不然要你幹嘛。