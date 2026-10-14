相對論／郝龍斌、盛治仁 談背後「郝杯杯」

莫逆之交 因一個人

台北市前市長郝龍斌競選國民黨主席失利，淡出政壇但生活卻充實精彩，他花時間陪家人，跟有革命情感的前部屬也是莫逆之交的盛治仁聯絡感情。他也給自己禮物，參加聯合報系有行旅的東非大草原團，親見壯麗的非洲大陸。他還吐露外界勸他不要選國民黨黨主席，但他仍獨排眾議投入競選，全是因為「一個人」。

郝龍斌與盛治仁是政治夥伴，也是摯友，兩人都深受行政院前院長郝柏村做人處世影響，他們認識的「郝杯杯」有許多不為人知的小故事。

郝：不去選黨主席 將來沒臉見父親

記者問：市長為什麼會選黨主席？盛董支持嗎？

郝龍斌（以下簡稱郝）：其實我要參選國民黨主席這件事情，幾乎我的好朋友都勸我不要選，一定選不上，當然趙少康是例外。我太太（高老師）反對最激烈，她一直說：「你有沒有想過，哪一個黨主席有好下場？」她每天都跟我講這句話。我當時也知道勝算不高而且會受傷，曾經掙扎不要選。

很關鍵的一點，如果今天國民黨面臨的困境在，我不去試，無法跟我父親（郝柏村）和自己交代。我太太最後一次問我：「你為什麼要選？」我說如果我不選的話，我覺得將來我沒有臉去見我父親。

從小父親就灌輸國家責任、使命感給我，說起來很多人覺得這是唱高調，可是我們家族就是這樣，現在回頭想，未嘗不是正確的決定，所以，這個結果滿好的，我嘗試了，也努力過了，再說，選舉結果好像大家都很高興，包括我自己。

選黨主席那陣子，我大概一天睡兩三個鐘頭，白天跑行程都是在車上小睡片刻。雖然結果不如預期，可是我心安理得，對國家、對國民黨該做的事情我做了，我現在內心平靜，今後我會繼續關心國民黨，但是我不會再介入或爭什麼。

盛：泰山崩不改色 我怎麼都學不來

盛治仁（以下簡稱盛）：市長他是非典型的政治人物，跟國民黨內的大老們不一樣。市長優點是他真誠，做事情有魄力。各位都知道，在政治圈做決定都會想有多少人會反對？會不會影響支持度？有沒有後遺症？可是市長做決策時不會太在意。比如說新生高架橋的修復，多少年來沒有人敢碰，因為圓山交通會打結，民意反彈很大，可市長覺得這個事情再不做，地震來後果不堪設想，這事攸關生命安全。

還有，遇到危機跟抗爭，他的心情不太會受影響，外面把他罵到不行，甚至有人在他住家門口抗爭，他都泰山崩於前面不改色，這點我怎麼學都學不來。

我覺得市長不是一個會做公關跟行銷的人，可是沒有辦法，我們身在這個時代你就是要會表演，這點市長受到郝院長影響很深。市長一直跟我們講一句話「為政不在多言」，這是院長教市長，他在台北市府八年，一直用這個理念治理市政。

現在呢，沒有做多少事但一定要敲鑼打鼓講他做了很多。市長任內的政績，被柯文哲說成是五大弊案，結果市長選黨主席時，大家才發現原來市長做了這麼多事情，才還給市長一個公道。

但是他選黨主席，我勸他不要，以市長的個性去參與這些過程，難免會受傷，但他還是義無反顧，他謹記著郝伯伯對他的期待。不過他後來要選，我還是盡力幫忙。

盛：受使命感驅使 郝父子講話很像

問：兩位分享你們心中的郝柏村？

盛：我覺得市長受到院長的影響很大，不顧個人毀譽，為國家做事的價值觀，我在市長身上看見院長的影子，一脈相承下來。就拿選黨主席來說，外界都以為市長就是想當黨主席，掌黨權，徐圖大位，可是像我們比較熟的人都知，他對國民黨的那種感情跟使命感源自於郝院長。

市長常跟我們說，院長在臨走前跟他講，他一輩子有三個使命，其中一個就是要發揚黃埔精神，希望把中國國民黨發揚光大，市長就是受到這個使命感驅使，沒辦法，市長就是在這個價值觀的家庭長大。

有幾次，我有機會跟院長聊天，我就感受到，他們父子講話都很像。院長會一直跟我說：「你怎麼跑出去做生意，跑去賺錢，怎麼不為國家服務呢？」覺得一個人應該要把國家社會放在最前面。我印象非常深刻，院長見到我，即使那個場合僅能短短的寒暄兩句，他還是會說：我為何跑去做生意，哈哈哈。

郝：我父親最常批評我，你有執行力，有能力，可是在政治上實在太幼稚了，他說我是政治的童子軍。後來我媽媽看不下去就講我父親，「你自己也好不到哪裡」。

台北市前市長郝龍斌（右）與好友盛治仁（左）對談。記者曾原信／攝影

郝：選國民黨主席 妻唯一一次反對

問：高老師這麼強烈反對，市長還出來選？

盛：坦白講我很意外，我的了解是市長做什麼決定高老師都是支持，這一次算是唯一的例外，不過他們感情非常好，在朋友面前會毫不避諱地鬥嘴。

郝：我這次選黨主席，我印象中是她唯一反對我的一次，以前我做什麼她雖然不見得贊成，但她不會講話，她對這個家庭犧牲非常的多，我幾乎沒有，所以當然對她要稍微尊重一點。

問：彼此有可以公開的糗事嗎？

郝：治仁是一個非常風趣幽默的人，他反應快，講笑話的能力，臨時出自己糗，或出朋友糗的能力很強，當然都是就是純開玩笑。

盛：我覺得市長也是很會講笑話，你跟他熟的話，發現他自己有好多故事，平常大家聚會跟大家分享，他跟高老師的相處，我覺得市長有點怕太太。感覺高老師比較強勢。

盛：跟大學生鬥牛 一周最開心時候

問：兩位都淡出政壇，現在有養生嗎？

盛：我每周四晚上在東吳大學跟學生鬥牛，老師是一隊，每次約一個系，打八節，很不公平的比賽，我們都快六十了，學生還是二十歲，但這是我一周最開心的時候。

郝：為了行銷聽奧，我們找台啤男籃跟聽奧打，治仁找我說，市長這樣好了，我們兩個穿台啤出賽，下半場我們就下場，目的不要讓聽奧輸得太慘，結果我們下場，不僅情況沒逆轉，前鋒三分球投進好幾球，準得要命，那場ＥＳＰＮ有轉播，我這輩子第一次在電視轉播面前打籃球。那場打完，我覺得治仁是被政治或者是商業耽誤的球員。

郝：籃球打得不好 但贏在體力過人

我也打籃球，但打得不好，可是我體力很好，我經常跟人家鬥牛，都不是球技贏人家，贏在體力過人，人家體力撐不住，我就可以打贏。我比較愛爬山游泳騎車跑步，有人說游泳可以找馬總統一起游，不行他太愛比了，你知道他一定要比你好，這個就比較辛苦。

盛：希望市長好好迎接輕鬆快樂健康的第二人生，跟高老師好好遊山玩水，其實市長選完黨主席當天晚上，我來看看市長，我無法形容高老師臉上那個笑容，好開心啊，就覺得先生經歷了那麼辛苦的過程，現在終於可以好好地放輕鬆，好好地享受人生。

雲品國際董事長盛治仁（左）和兒子常一起打籃球。圖／盛治仁提供

二○○九年北市1999市民當家熱線話務量破一七○萬通，市長郝龍斌（左三）和研考會主委盛治仁（右二）敲冰磚慶祝。聯合報系資料照

台北市前市長郝龍斌（左）和父親郝柏村。圖／郝龍斌提供

郝龍斌（左）和盛治仁（右）是老同事也是好友。圖／郝龍斌提供

二○一○年郝龍斌（左）連任台北市長，與夫人高閬仙（右）感謝支持。聯合報系資料照

盛治仁（右二）與郝龍斌（左四）都熱愛籃球運動。 圖／盛治仁提供