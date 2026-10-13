華沙安全論壇 林佳龍：「台灣模式」助歐洲戰略自主

外交部長林佳龍13日於華沙安全論壇發表演說。他指出，歐洲當前正面臨安全、經濟及科技3大挑戰，台灣以信任與共同價值為核心的「台灣模式」，結合半導體、人工智慧與精密製造優勢，協助歐洲推動以AI驅動的再工業化，實現真正的戰略自主。

由卡西米爾·普瓦斯基基金會（Casimir PulaskiFoundation）主辦的第13屆華沙安全論壇（WarsawSecurity Forum,WSF）12日至13日在波蘭華沙登場，今年以「團結立足」（#UnitedWeStand）為主題，吸引來自逾90個國家、超過3000名代表齊聚華沙。

首日議程聚焦跨大西洋關係與歐洲防衛，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）致詞呼籲對克里姆林宮施加實質壓力，波蘭總理圖斯克（DonaldTusk）亦主張對俄採取強硬威懾。今年論壇並由挪威擔任合作夥伴國。

林佳龍應邀於13日議程發表題為「台灣模式——歐洲再工業化的可信賴夥伴」（The Taiwan Model - ATrusted Partner for Europe’s Reindustrialization）的專題演說。

他指出，俄羅斯侵略烏克蘭暴露了依賴威權能源供應者的危險。同時，歐洲也正面臨經濟學家所稱的「中國衝擊2.0」，即中國透過大量國家補貼將產業力量武器化，威脅歐洲製造業及供應鏈安全；加上AI帶動的科技轉型，歐洲必須建立具自主AI發展能力的「科技主權」。

林佳龍強調，戰略自主不等於孤立，而是擁有選擇夥伴的自由，與追求市場支配，企圖讓歐洲陷入依賴的「中國模式」不同，「台灣模式」建立在民主、自由、人權與法治等共同價值上，追求互利共榮。台積電在德國、環球晶圓在義大利以及鴻海在法國的投資，皆展現台灣與歐洲共同建立產業實力，非掏空本土產業的決心。

面對由法國、德國與波蘭組成的「威瑪三角」（Weimar Triangle），其工業區域同時面臨俄羅斯國防威脅與中國經濟衝擊；林佳龍表示，台灣正積極推動在波蘭設立「台灣區電機電子工業同業公會」（TEEMA）科技園區，將台灣完整的產業實力與生態系帶進歐洲，支持電動車、智慧城市與AI發展，並作為台灣未來參與歐洲重建烏克蘭的具體基礎。

林佳龍結語表示，自他接任外交部長，已8度造訪歐洲，從去（2025）年在海牙戰略研究中心談再工業化，於華沙安全論壇探討民主供應鏈，到今（2026）年於布拉格「全球安全論壇」（GLOBSEC）提出工業5.0夥伴關係，台灣始終致力成為歐洲可以真正信賴的夥伴，將共同價值化為共同利益，攜手共創繁榮、安全與自由的未來。

華沙安全論壇13日舉行「兩座戰場、統一應對：歐洲與亞洲如何應對軍事威脅」專題座談，除了外交部長林佳龍專題演說外，前美國陸軍上將、前北約歐洲盟軍司令克拉克（Wesley Clark）、法國參議院國防外交與軍事委員會副主席議員穆黑（Hélène Conway-Mouret）、立陶宛前國防部長薩卡利埃內（DovilėŠakalienė）及菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）也登台交流，探討跨區域軍事威脅與民主韌性。