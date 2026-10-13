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沙烏地機場遇襲 外交部：1名台灣人受傷已提供協助

中央社／ 台北13日電
哈立德國王國際機場10日遭攻擊，監視器畫面可見濃煙與火光。路透
哈立德國王國際機場10日遭攻擊，監視器畫面可見濃煙與火光。路透

沙烏地阿拉伯哈立德國王國際機場遭襲擊。外交部今天表示，1名台籍民眾受波及受傷，台灣駐處已前往探視及提供協助。外交部也對沙國邊界地區旅遊警示提升到「第四級：紅色儘速離境」。

路透社報導，與伊朗結盟的葉門青年運動（Houthis）持續發動攻擊，沙烏地阿拉伯利雅德上空已不見航班蹤影。當局將哈立德國王國際機場的關閉期限延長至周六（10月17日），各航空公司也紛紛取消航班。

外交部透過新聞稿說明，葉門青年運動對哈立德國王國際機場的攻擊已造成1名台籍民眾受傷，外交部對於葉門青年運動攻擊他國、破壞民用設施等行徑予以強烈譴責，並向罹難者家屬及傷者表達誠摯慰問，願傷者早日康復。

外交部表示，駐沙烏地阿拉伯代表處於獲悉民眾受傷後，第一時間即進行瞭解並派員前往醫院探視，表達政府慰問與關懷之意，及提供必要協助。外交部及駐處將持續掌握當地台灣民眾情形，並密切關注相關情勢發展。

外交部重申對沙烏地阿拉伯維護國家安全的支持，絕不接受任何針對平民及民用設施的攻擊，相關行為不僅危及無辜民眾生命安全，亦威脅民航安全及區域和平穩定，呼籲葉門青年運動立即停止攻擊。

外交部領事事務局12日針對沙烏地阿拉伯與葉門邊界地區納季蘭（Najran），調升旅遊警示到「第四級：紅色儘速離境」，民眾倘因必要事由前往鄰近地區，請避免接近邊境、軍事設施及其他敏感地點，預先確認交通及口岸開放情形，並遵循沙國政府發布的安全及避難指示。

領務局11日針對沙烏地阿拉伯全境發布「第三級：橙色避免前往」旅遊警示，建議暫時避免前往利雅德哈立德國王國際機場及周邊地區、減少非必要外出，並留意沙國政府公布的最新資訊，以維護個人權益及生命財產安全。

此外，駐沙烏地阿拉伯代表處在官方臉書發布安全提醒，呼籲僑民避免前往機場、留意航班異動、注意自身安全、遵循當地安全指示，及保持通訊暢通；駐處同時發布僑民緊急聯絡表，以便駐處隨時與僑民聯繫。

民眾在沙國期間如遇急難，可撥打駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725（沙國境內請直撥：0505-223-725），或外交部「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，以獲得及時協助。

外交部 機場 葉門

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