林秋芳雙喜臨門 版畫入選JPA 百年東京都美術館展出 同步銀座雙個展

台灣當代藝術家、前臺南市美術館館長林秋芳，10 月在東京傳來雙喜訊息。她的平版畫新作通過日本版畫協會（The Japan Print Association，JPA）「第 93 回版畫展」公開徵件，自 10 月 8 日起於今年開館滿 100 週年的東京都美術館展出，展期至 10 月 22 日。10 月 10 日，協會於館內舉行授賞式及交流酒會，林秋芳亦出席。同時，她自 10 月 12 日起受邀於東京銀座藝術地標 YW Gallery，與日本知名銅版畫大師宮山廣明（Hiroaki Miyayama）舉辦「宮山廣明與林秋 芳東京雙個展」。

東京都美術館創立於 1926 年，是日本第一座公立美術館；日本版畫協會成立於 1931 年，歷史逾 90 年，以發掘與培育版畫創作者為宗旨，每年固定於該館舉辦大展。能在美術館百年之際入選，對林秋芳而言格外具有意義。

林秋芳在開館滿 100 週年的東京都美術館海報前。圖／林秋芳提供

開幕時，台日藝術界貴賓雲集。圖／林秋芳提供

由墨入版、由版入墨：跨越媒材的美學對話

本次雙個展以「版畫與水墨的雙向對話」為主題，兩位藝術家走出看似相反、卻彼此呼應的創作路徑：林秋芳（由墨入版）：以當代水墨的哲思與靈動氣韻為核心，將水墨渲染的自然寫意帶入平版畫（Lithography）的層次疊印，形成🖃具東方美學與現代質感的視覺語言。宮山廣明

（由版入墨）：以精準沉靜的銅版蝕刻（Etching）為基底，早年以《源氏物語》系列聞名，近年投入水墨創作，將嚴謹細緻的刻痕，延伸為即興潑墨的流動意境。

(左)宮山廣明與林秋芳攝於宮山廣明作品前。圖／林秋芳提供

宮山廣明新作（由版入墨）。圖／林秋芳提供

林秋芳版畫作品展（由墨入版）。圖／林秋芳提供

林秋芳版畫作品展（由墨入版）。圖／林秋芳提供

師門情誼，催生台日交流

兩人結緣於三年前「台灣現代版畫之父」廖修平教授的 88 米壽祝壽展。宮山廣明是廖修平早年任教日本筑波大學時的得意門生，在日本版畫界享有盛名。初見林秋芳的作品，他即深受其將水墨渲染與版畫結構巧妙結合的靈動氣韻所打動。這份跨越國界的惺惺相惜，促成今年秋天的銀座雙個展。

卸任後全面出擊，足跡遍及全球

林秋芳於 2025 年卸下美術館館長與大學教授職務後，轉為專職藝術家。去年夏天，她從紐約駐村展開創作旅程；今年先後應邀赴開羅、巴黎參加國際女性藝術家展，並在吉隆坡與當地藝術家舉辦三人展。盛夏期間，她在台東美術館駐館創作近兩個月，十月隨即登上東京舞台。

她表示：「這次赴日展出，不只是我個人創作的延伸，更是台日藝術交流的好機會。我希望讓更多人看見台灣當代水墨的多樣與包容。」東京是亞洲最重要的藝術都市，同時獲得日本版畫協會大展入選，並舉辦銀座雙個展，將成為她創作道路上的新里程碑。

林秋芳攝於台東駐村創作作品前(水墨作品左一、二)。圖／林秋芳提供

(左一)重量級石版大師園山晴已，(右 一)木刻版印名家為金義勝，（右二）東京工業大學建築研究所鈴木敏彥教授及多位教授。圖／林秋芳提供