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25歲女遭疑吸喪屍煙彈男殺害 吳宗憲轟：反毒安全網在哪？

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲質疑，政府投入數百億元建立反毒安全網，卻無法保障民眾安全，究竟還要讓人民承受多少恐懼？圖／吳宗憲競辦提供
國民黨立委吳宗憲質疑，政府投入數百億元建立反毒安全網，卻無法保障民眾安全，究竟還要讓人民承受多少恐懼？圖／吳宗憲競辦提供

桃園市36歲林姓男子疑似吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品後精神恍惚，隨機尾隨素不相識的25歲盧姓女子進入租屋處，涉嫌持刀攻擊盧女頸部，並在屋內縱火，導致盧女傷重不治。國民黨立委吳宗憲質疑，近年涉毒者犯下重大暴力案件一再發生，政府投入數百億元建立反毒安全網，卻無法保障民眾安全，究竟還要讓人民承受多少恐懼？

吳宗憲今天在臉書發文指出，毒品前科犯暴力犯罪一再發生。今年3月，宜蘭一名女老師下班回家，遭有毒品前科、吸食喪屍煙彈男子駕車高速衝撞，車身撞爛、送醫不治。去年10月，苗栗隨機砍童案，兇嫌同樣是毒品前科犯，出獄後持刀攻擊路人，造成兩名女童及救童的男子受傷。去年，孩子放學路上被砍；年初，老師下班路上被撞死；如今，女孩在回家途中被殺。從毒駕衝撞，到破門屠殺，請問賴清德政府：花了數百億的反毒安全網，到底在哪裡？

吳宗憲說，他要求行政院、法務部、內政部及衛福部應從三大方向全面檢討反毒政策。首先是「源頭斷毒」，全面追查毒品供應鏈，強化先驅化學品及相關原料的邊境管制，積極查緝地下製毒工廠及黑市毒品煙彈，從原料、製造到販售網絡，徹底追查毒品來源。若無法從上游阻斷原料與黑市流通管道，下游再多的查緝行動也只是補破網。

吳宗憲表示，第二是「風險管理」，強化暴力犯罪再犯預防。針對具有重大暴力犯罪紀錄、反覆涉毒及出現具體犯罪警訊的個案，應落實出監前風險評估、出監後處遇銜接，以及司法、矯正、警政與衛政機關間的通報合作。政府更應逐案查明，相關個案是否適用保護管束或其他處遇措施，是否曾出現威脅他人、持有危險工具或失聯等警訊，以及有沒有應該介入、卻沒有及時介入的環節？ 第三是「戒癮追蹤」，充實地方毒品危害防制中心量能，包括強化毒防中心組織、專任人力及預算，落實戒癮治療及出監後的追蹤輔導，讓個案持續獲得必要支持，降低再犯風險。

吳宗憲強調，從去年放學途中遭砍傷的女童、今年初下班途中遭撞死的老師，到如今在租屋處遇害的女子，人民的要求並不多，只希望走在街上、開車上路或回到家中時，不必提心吊膽。命案的犯罪責任應依法查明，但政府的制度責任絕不能迴避，賴政府反毒破網、再犯失防，究竟還要付出多少無辜生命的代價？

喪屍煙彈 吳宗憲 反毒

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