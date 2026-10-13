俄羅斯爆鼠疫及大陸是否有相關疫情？ 卓榮泰：兩岸往來密切 全面監控

針對俄羅斯日前傳出疑似鼠疫事件，行政院長卓榮泰上午在立法院備詢時表示，政府對此「非常高度、高度的關心」，行政院會已要求衛福部緊密聯繫國際組織、掌握俄羅斯當地情況，考量台灣與中國往來密切，小三通仍有相當人數往來，也已要求全面監控，目前尚未有具體事件發生。

針對委員關切俄羅斯疑似鼠疫事件，以及大陸是否出現相關疫情訊息，要求政府掌握疫情發展及中國網路相關資訊，衛福部長石崇良表示，政府上周已透過外交部與世界衛生組織（WHO）聯繫，了解俄羅斯實驗室傳出的疑似鼠疫死亡事件，但目前並未檢驗出相關病原體，尚無法確認死因。

石崇良表示鼠疫包括腺鼠疫、肺鼠疫及敗血性鼠疫，其中肺鼠疫可透過飛沫傳染，傳播速度較快，即使有抗生素治療，致死率仍可高達60%，政府將持續密切關注國際疫情變化。卓榮泰表示，兩周前行政院會已由衛福部針對相關議題報告，並要求緊盯俄羅斯當地情況，台灣與中國往來密切，小三通仍有相當人數，政府已要求全面監控人員往來及相關防範措施。