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酒毒駕吊銷駕照改騎微電車 陳世凱允3個月內檢討罰則

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔金質疑，酒駕、毒駕遭吊銷駕照後，仍有人改騎不需駕照的微型電動二輪車上路。交通部長陳世凱（右）承諾3個月內提出答案。圖／聯合報系資料照
國民黨立委楊瓊瓔金質疑，酒駕、毒駕遭吊銷駕照後，仍有人改騎不需駕照的微型電動二輪車上路。交通部長陳世凱（右）承諾3個月內提出答案。圖／聯合報系資料照

酒駕、毒駕遭吊銷駕照後，仍有人改騎不需駕照的微型電動二輪車上路，引發管理漏洞質疑。交通部長陳世凱今表示，交通部將從源頭管理車輛改裝，相關罰則也必須提高，將立即檢討，並承諾3個月內提出答案。行政院長卓榮泰也說，上月道安會報已要求交通部及相關委員討論相關問題。

立法院會今繼續施政總質詢。國民黨立委楊瓊瓔表示，政府大幅提高酒駕、毒駕刑責，也祭出吊扣、吊銷駕照處分，但違規駕駛人遭吊銷汽機車駕照後，仍能購買不需駕照的微型電動二輪車上路，質疑形成制度漏洞，甚至被戲稱為「酒駕專用代步天堂」。

楊瓊瓔指出，台南市警方數月內查獲約3000件微型電動二輪車違規，其中約一成二涉及酒駕、毒駕再犯，顯示問題並非個案。她並指出，微型電動二輪車法定最高時速為25公里，但部分車輛改裝後時速可達50、60公里，已接近機車速度。

楊瓊瓔質疑，微型電動二輪車酒毒駕罰則與汽機車存在落差，若酒駕、毒駕遭吊銷駕照者仍能換騎微電車上路，原本將危險駕駛排除於道路之外的效果恐被削弱，要求政府研議修法並加重罰則。

卓榮泰表示，最近一次道安會報已特別針對微型電動二輪車提出指示，相關肇事情況已超越原先評估，上月已要求交通部及道安會報委員共同討論。

陳世凱表示，交通部將朝兩個方向處理，第一，車輛改裝將從源頭管理，目前已開始執行，希望降低改裝車數量；第二，相關罰則確實必須提高，交通部會立即檢討。

楊瓊瓔要求最慢3個月提出方案，尤其酒駕、毒駕遭吊銷駕照後改騎微型電動二輪車者，應有更明確且更重的處罰。陳世凱也允諾，交通部將在3個月之內提出答案。

陳世凱 毒駕 駕照

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