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藍委指微電車成酒毒駕吊照者天堂 卓榮泰承諾加重罰則

中央社／ 台北13日電

國民黨立委楊瓊瓔今天指出，酒毒駕被吊銷駕照者，只要買免考照的微電車就可合法上路，吊照效果等於被架空。行政院長卓榮泰回應，酒駕、毒駕導致駕照被吊者，轉而使用微電車的罰則必須加重。交通部長陳世凱表示，會在3個月之內報告。

立法院會上午繼續進行施政總質詢，楊瓊瓔指出，政府大幅提高酒駕、毒駕刑責，全民拍手叫好，但出現非常荒謬的黑洞，就是駕駛人因酒駕、毒駕被吊銷駕照後，可以買一台免考照的微型電動車，立即合法上路，被戲稱為酒駕專用車、吊照者的代步天堂。

楊瓊瓔表示，根據台南市警察局統計，今年1至7月攔查取締微電車各類違規高達近3000件，其中酒毒駕占比約為一成，顯示這已非個案，而是制度性的違規逃避潮，等於吊照的懲罰效果被架空，成為馬路上的不定時炸彈。

楊瓊瓔也指出，微電車的速限為時速25公里，但法規形同虛設，現在以時速50、60公里在路上行駛的改裝微電車一大堆，等於是一台機車，但微電車酒駕罰則只有新台幣1200元至2400元，不痛不癢，沒有嚇阻作用。

卓榮泰表示，上個月的道安會報當中有特別指示，微電車肇事率已經超越評估，問題在於限速無法落實執行，他已經要求交通部跟道安會報委員討論。

卓榮泰指出，因為酒駕、毒駕導致駕照被取消，如果再去使用微電車的罰則必須清楚地加重，甚至要有更高的罰則。

陳世凱表示，會從源頭管理，目前已經開始執行。相關罰則必須提高，交通部會馬上檢討，在3個月之內報告。

毒駕 卓榮泰 楊瓊瓔

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